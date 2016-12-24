Водоснабжение Дамаска улучшится в ближайшие дни

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БЕЙРУТ, 24 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Снабжение Дамаска питьевой водой будет постепенно восстановлено в ближайшие дни после диверсии, совершенной боевиками вооруженной оппозиции. Об этом сообщил агентству SANA генеральный директор государственной компании, занимающейся водоснабжением сирийской столицы и ее окрестностей, Мухаммед аш-Шиях. Он подчеркнул, что власти в настоящий момент равномерно обеспечивают жителей резервными запасами воды во всех районах города и на его окраинах.
Основным водным источником, питающим Дамаск, испокон веков является Айн-эль-Фиджи, который расположен в долине Вади-Барада. В этом регионе к северо-западу от столицы в направлении к горной местности на границе с Ливаном действуют бандформирования. По информации САНА, террористы взорвали в пятницу магистральный трубопровод, идущий через населенный пункт Кфар-эз-Зайят, что повлекло за собой выход из строя водопроводной системы.
"Диверсия боевиков преследует цель подорвать стойкость жителей Дамаска за их позицию в поддержку сирийской армии в войне против террора", - указывает агентство.
Правительственные войска и отряды ополченцев проводят сейчас наступательную операцию в долине Вади-Барада с целью освобождения захваченных боевиками районов.