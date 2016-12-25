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Чавушоглу: Анкара и Москва выполнили взятые на себя обязательства по Сирии

Международная панорама
25 декабря, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
Ранее главы МИД РФ, Турции и Ирана Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф согласовали совместное заявление по политическому процессу в Сирии
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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция и Россия выполнили взятые на себя обязательства по достижению перемирия в Сирии и доставке гуманитарной помощи в арабскую страну. Об этом сообщило Анатолийское агентство.

"В минувшие дни Россия выполнила свои обязательства по всем направлениям, касающимся прекращения огня, гуманитарной помощи, спасения людей (в городе Алеппо)", - приводит оно слова министра, произнесенные им на заседании руководителей органов местного самоуправления в Анталье. "Более того, Россия также предупреждала тех, кто нарушал перемирие", - добавил он.

"Турция тоже выполнила взятые на себя обязательства. Турция и Россия доверились друг другу в этих стратегически важных вопросах. Наши страны поняли, что могут испытывать взаимное доверие", - сказал Чавушоглу.

Ранее главы МИД РФ, Турции и Ирана Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф согласовали совместное заявление по политическому процессу в Сирии. Параллельно с их встречей проходили контакты между министрами обороны трех стран в различных форматах.

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