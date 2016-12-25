СМИ: Трамп прав, говоря о необходимости укреплять ядерный потенциал США

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Избранный президент США Дональд Трамп поступает правильно, ставя вопрос о необходимости укреплении ядерного потенциала Соединенных Штатов после модернизации ядерных средств России, Китая и других государств. Такое мнение высказал в эфире телеканала Fox News бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич, считающийся одним из ближайших доверенных лиц Трампа.

"Правда заключается в том, что россияне восстанавливают свою ядерную боеспособность. Мы позволили, чтобы наша ядерная боеспособность ослабла. Китайцы тоже восстанавливают свою ядерную боеспособность. Северная Корея пытается создать ракеты, способные достигать континентальной части Соединенных Штатов, и иранцы пытаются создать ядерное оружие", - утверждает Гингрич.

"Я считаю, что следующий президент (США) прав, говоря о необходимости систематического укрепления ядерного потенциала, - уверен политик. - Если он достигнет экономического успеха в восстановлении мощи Америки и мы вернемся на уровень роста в 5-6%, то мы сможем в плане производства превзойти всех. Как я считаю, он (Трамп) хочет сказать китайцам и россиянам, что, если они хотят вступить в такое соперничество, то это будет настоящее соперничество, и у нас есть потенциал победить в нем", - сказал политик.

Ранее Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter заявил, что "США должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности до того момента, когда мир образумится относительно ядерных бомб". Представитель переходного штаба республиканца Джейсон Миллер позже пояснил, что избранный президент имел в виду необходимость предотвращения распространения в мире атомного оружия.

Между тем в апреле на встрече со своими сторонниками в Нью-Йорке республиканец заявлял, что США следует крайне осторожно подходить к вопросу применения собственного ядерного потенциала. До этого в эфире CNN он говорил о недопустимости применения первым ядерного оружия.

На большой пресс-конференции президент России Владимир Путин указал, что в высказываниях избранного президентом США Дональда Трампа об укреплении ядерного потенциала США "нет никакой новизны".