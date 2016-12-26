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СМИ: в Турции задержаны более 500 человек за связи с курдскими боевиками

Международная панорама
26 декабря, 12:45 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 26, декабря. /ТАСС
За этот же период были также задержаны 1,1 тыс. человек по подозрению в связях с Фетхуллахом Гюленом и 78 - по подозрению в связях с террористической группировкой "ИГ
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АНКАРА, 26 декабря. /ТАСС/. Более 500 человек задержаны за минувшую неделю в Турции по подозрению в связях с курдскими боевиками. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

По данным МВД республики, еще около 1,1 тысячи человек были за тот же период задержаны по подозрению в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, который обвиняется в попытке госпереворота 15 июля.

Еще 78 арестованы по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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Борьба с "Исламским государством" Попытка государственного переворота в Турции
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