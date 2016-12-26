СМИ: в Турции задержаны более 500 человек за связи с курдскими боевиками

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АНКАРА, 26 декабря. /ТАСС/. Более 500 человек задержаны за минувшую неделю в Турции по подозрению в связях с курдскими боевиками. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.
По данным МВД республики, еще около 1,1 тысячи человек были за тот же период задержаны по подозрению в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, который обвиняется в попытке госпереворота 15 июля.
Еще 78 арестованы по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).