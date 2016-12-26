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Украинская прокуратура предъявила обвинения военнослужащим РФ Одинцову и Баранову

Международная панорама
26 декабря, 15:10 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, декабря. /ТАСС
Россияне были задержаны в ноябре на крымском участке российско-украинской границы
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© Руслан Шамуков/ТАСС

КИЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона Украины предъявила обвинение и направила в суд дело в отношении российских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова, задержанных 20 ноября на крымском участке российско-украинской границы.

"Прокуратура закончила досудебное расследование и направила в суд обвинительные акты в отношении бывших военнослужащих", - сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Как утверждает украинская сторона, российские военнослужащие, задержанные на границе с Крымом, являются бывшими служащими украинской армии и обвиняются в измене военной присяге. Как ранее заявлял спикер Минобороны Украины по вопросам силовой операции в Донбассе Александр Мотузяник, "это бывшие украинские военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые не выполнили соответствующую директиву и не переместились из Крыма". По его словам,"таким образом они изменили военной присяге".

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21 ноября Минобороны РФ сообщило, что Служба безопасности Украины (СБУ) похитила в Крыму прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова и вывезла их на территорию Николаевской области Украины. По словам представителя штаба Черноморского флота РФ, "на пункт пропуска "Джанкой" сотрудники СБУ через подставных лиц заманили прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины". "Сразу после выхода Максима Одинцова и Александра Баранова за пределы Российской Федерации, военнослужащие были задержаны представителями СБУ и вывезены в Николаевскую область Украины", - добавил он.

22 ноября Баранова и Одинцова арестовали на два месяца. Такую меру для них избрал следственный судья Центрального районного суда Николаева.

Президент РФ Владимир Путин назвал задержание российских военных вероломством, сходным с отключением тепла и света в Крыму и напомнил, что эти люди после воссоединения Крыма с РФ приняли решение перейти на службу в российскую армию. "Мы всегда с большим уважением относились к военнослужащим украинской армии и с полным доверием, - рассказал Путин, - именно поэтому им было предложено продолжить службу в рядах армии российской". "Они хотели подтвердить образование в одном из вузов Украины, именно поэтому они появились на границе, - продолжил глава государства. - Их туда заманили чуть подальше на несколько метров и забрали".

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