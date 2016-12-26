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В Иране начались учения ПВО с использованием комплексов ЗРК С-300

Международная панорама
26 декабря, 16:30 UTC+3 ТЕГЕРАН ТЕГЕРАН 26, декабря. /ТАСС
Маневры развернутся на обширной территории вдоль иранского побережья Персидского и Оманского заливов от Бендер-Махшехра на западе до Чабахара на востоке
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ТЕГЕРАН, 26 декабря. /ТАСС/. Масштабные учения ПВО с участием частей армии и элитного Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР) с использованием зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 начались на юго-западе Ирана. Трехдневные маневры, как сообщило агентство IRNA, проводятся над территорией площадью 496 тыс. кв км по распоряжению командующего базой ПВО Хатам аль-Анбия генерала Фарзада Эсмаили.

"Наша цель - отработка взаимодействия элементов противовоздушной обороны (включая армию, КСИР и другие виды вооруженных сил), а также быстрого развертывания и перемещения боевых систем и оборудования, включая радары, ракеты, артиллерию, средства связи электронной разведки", - сказал официальный представитель командования учений Аббас Аламдари.

Маневры развернутся на обширной территории вдоль иранского побережья Персидского и Оманского заливов от Бендер-Махшехра на западе до Чабахара на востоке.

Полученные Ираном из России ЗРК С-300 были переданы базе ПВО Хатам аль-Анбия. Ранее сообщалось, что Иран планирует поставить их на боевое дежурство к концу текущего иранского года (завершится 20 марта 2017 года).

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