Сирийская армия пытается взять под контроль источники воды в долине под Дамаском

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БЕЙРУТ, 26 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийские войска проводят операцию в долине Вади-Барада под Дамаском с целью возвращения под контроль расположенных там водных источников. Об этом сообщила газета Al-Watan.
В этом регионе к северо-западу от столицы, в направлении к горной местности на границе с Ливаном, действуют бандформирования. Террористы 23 декабря взорвали магистральный трубопровод, идущий через населенный пункт Кфар-эз-Зейт, что нарушило водоснабжение сирийской столицы на несколько дней. Власти вынуждены сейчас обеспечивать население резервными запасами питьевой воды.
Основным водным источником, питающим Дамаск, испокон веков является родник Айн-эль-Фиджи. Экстремисты из группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) захватили его и угрожают полностью разрушить канал, по которому вода идет в город. Боевики отвергли предложение сирийского командования покинуть окрестности столицы в обмен на их вывод в провинцию Идлиб, как это произошло на днях в Алеппо.
По информации Al-Watan, ожесточенные бои между правительственными силами и бандформированиями возобновились в Дейр-Кануне и Эль-Хусейнии. После мощной артподготовки войска пытаются продвинуться на этом направлении и выбить боевиков из их оплотов в Кфар-эз-Зейте и Дейр-Мукрине. Артиллерия продолжает наносить удары по позициям "Джебхат Фатх аш-Шам" на подступах к Айн-эль-Фиджи.
Как указывает газета Al-Watan, уже не первая диверсия экстремистов в долине реки Барада "преследует цель подорвать стойкость жителей Дамаска за их позицию в поддержку сирийской армии в войне против террора".