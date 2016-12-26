Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сирийская армия пытается взять под контроль источники воды в долине под Дамаском

Международная панорама
26 декабря, 16:50 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
В этом регионе к северо-западу от столицы, в направлении к горной местности на границе с Ливаном, действуют бандформирования
Материал из 1 страницы

БЕЙРУТ, 26 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийские войска проводят операцию в долине Вади-Барада под Дамаском с целью возвращения под контроль расположенных там водных источников. Об этом сообщила газета Al-Watan.

Смотрите также
Бывшие сирийские боевики пообещали помочь в восстановлении пригородов Дамаска

В этом регионе к северо-западу от столицы, в направлении к горной местности на границе с Ливаном, действуют бандформирования. Террористы 23 декабря взорвали магистральный трубопровод, идущий через населенный пункт Кфар-эз-Зейт, что нарушило водоснабжение сирийской столицы на несколько дней. Власти вынуждены сейчас обеспечивать население резервными запасами питьевой воды.

Основным водным источником, питающим Дамаск, испокон веков является родник Айн-эль-Фиджи. Экстремисты из группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) захватили его и угрожают полностью разрушить канал, по которому вода идет в город. Боевики отвергли предложение сирийского командования покинуть окрестности столицы в обмен на их вывод в провинцию Идлиб, как это произошло на днях в Алеппо.

По информации Al-Watan, ожесточенные бои между правительственными силами и бандформированиями возобновились  в Дейр-Кануне и Эль-Хусейнии. После мощной артподготовки войска пытаются продвинуться на этом направлении и выбить боевиков из их оплотов в Кфар-эз-Зейте и Дейр-Мукрине. Артиллерия продолжает наносить удары по позициям "Джебхат Фатх аш-Шам" на подступах к Айн-эль-Фиджи.

Как указывает газета Al-Watan, уже не первая диверсия экстремистов в долине реки Барада "преследует цель подорвать стойкость жителей Дамаска за их позицию в поддержку сирийской армии в войне против террора".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
В других СМИ
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
2
Песков назвал безумием слова Рынски о трагедии Ту-154
3
Водолазы обнаружили пятиметровый фрагмент Ту-154
4
Европейский спутник зафиксировал место падения Ту-154 с точностью до 10 метров
5
Флаг ЕС сняли с резиденции президента Молдавии
6
Источник: опознана первая жертва авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем
7
Биография Елизаветы Глинки
Темы дня