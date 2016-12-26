В результате ударов ВВС Египта на севере Синая уничтожены 15 боевиков ИГ

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КАИР, 26 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Не менее 15 боевиков местной ячейки группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) ликвидированы в результате ударов ВВС Египта на севере Синая. ОБ этом сообщил новостной сайт "Маср аль-Яум".
Террористы были уничтожены во время налетов к югу от города Эль-Ариш - столицы провинции Северный Синай. В рейдах были задействованы вертолеты AH-64 Apache. Кроме того, несколько экстремистов убиты в стычках с силовиками в районе Шейх-Зувейда, однако их численность не уточняется.
Вслед за низложением летом 2013 года исламистов Египет захлестнула небывалая волна насилия, а в наиболее горячую точку на карте страны превратился север Синая. Практически ежедневно там совершаются нападения на расположения армии и МВД, в результате которых за эти годы погибли сотни силовиков. За большинством из них стоит группировка "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима"), лидеры которой присягнули главарю ИГ Абу Бакру аль-Багдади и тогда же сменили название на "Вилайет Сина" ("Провинция Синай"), однако эту группировку здесь продолжают называть по-старому.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.