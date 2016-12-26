Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: британские власти предотвратили теракт, который планировал совершить боевик ИГ

Международная панорама
26 декабря, 18:01 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
По данным The Sun, двум подозреваемым предъявлены обвинения в подготовке теракта и обладанию инструкцией по изготовлению взрывных устройств
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 26 декабря. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Британская полиция сорвала планы террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) устроить на территории королевства перед Рождеством теракт с использованием бомбы, замаскированной под мобильный телефон. Об этом информировала на своем сайте газета The Sun.

Смотрите также
Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Издание сообщило, что по этому делу уже предъявлены обвинения двум подозреваемым, которые предстали перед магистратским судом лондонского округа Вестминстер. 35-летний выходец из Эритреи Мунир Хасан Мухаммед, подавший запрос на предоставление ему убежища в Великобритании, обвинен сразу по нескольким пунктам, включая подготовку теракта, членство в ИГ и обладание инструкцией по изготовлению взрывных устройств, помещенных в корпус мобильного телефона. Аналогичные обвинения, за исключением членства в ИГ, прозвучали и в адрес его сообщницы, 32-летней Ровайды эль-Хасан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Великобритания
В других СМИ
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
2
Песков назвал безумием слова Рынски о трагедии Ту-154
3
Водолазы обнаружили пятиметровый фрагмент Ту-154
4
Европейский спутник зафиксировал место падения Ту-154 с точностью до 10 метров
5
Флаг ЕС сняли с резиденции президента Молдавии
6
Источник: опознана первая жертва авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем
7
Биография Елизаветы Глинки
Темы дня