СМИ: британские власти предотвратили теракт, который планировал совершить боевик ИГ

ЛОНДОН, 26 декабря. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Британская полиция сорвала планы террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) устроить на территории королевства перед Рождеством теракт с использованием бомбы, замаскированной под мобильный телефон. Об этом информировала на своем сайте газета The Sun.

Издание сообщило, что по этому делу уже предъявлены обвинения двум подозреваемым, которые предстали перед магистратским судом лондонского округа Вестминстер. 35-летний выходец из Эритреи Мунир Хасан Мухаммед, подавший запрос на предоставление ему убежища в Великобритании, обвинен сразу по нескольким пунктам, включая подготовку теракта, членство в ИГ и обладание инструкцией по изготовлению взрывных устройств, помещенных в корпус мобильного телефона. Аналогичные обвинения, за исключением членства в ИГ, прозвучали и в адрес его сообщницы, 32-летней Ровайды эль-Хасан.