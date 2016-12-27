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Боевики похитили иракскую журналистку из дома в Багдаде

Международная панорама
27 декабря, 13:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Премьер-министр Ирака приказал силам безопасности приложить максимум усилий для ее спасения
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Боевики похитили иракскую журналистку Афрах Шавки прямо из ее дома в Багдаде. Об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на источник.

По его информации, "неизвестные вооруженные люди в масках, одетые в военную форму, ворвались вчера поздно вечером в дом Афрах Шавки, корреспондента газеты, в районе Эс-Сейдая на юге Багдада и под дулом пистолета увезли ее в неизвестном направлении".

Отмечается, что премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади приказал силам безопасности приложить максимум усилий для того, чтобы спасти жизнь похищенной журналистки.

Как сообщил телеканал Al Arabiya, Шавки работала в газете "Аш-Шарк аль-Аусат" (в представительстве в Багдаде), и инцидент произошел после публикации ее материала в СМИ о последствиях распространения террористических группировок.

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