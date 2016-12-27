Качиньский назвал события в польском Сейме попыткой путча

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ВАРШАВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослав Качиньский назвал попыткой путча события, произошедшие 16 декабря в польском парламенте, когда оппозиция заблокировала президиум Сейма (нижней палаты парламента) и спровоцировала массовые акции протеста на улицах. Такое мнение он высказал в опубликованном сегодня интервью для еженедельника wSieci.
"Нужно назвать это прямо: это была попытка путча. До нас и раньше доходили сигналы о возможной попытке захвата власти", - сказал он. По мнению Качиньского, главной целью оппозиции было помешать партии власти принять бюджет. "Но мы не дали втянуть себя в эту ловушку и легально приняли бюджет", - добавил политик.
Как отметил Качиньский, свобода СМИ и конфликт вокруг ограничения доступа корреспондентов в Сейм были лишь подтекстом, чтобы довести до сложившейся ситуации. "Они были готовы к этой акции, - считает он. - Это была запланированная авантюра".
16 декабря в ходе заседания Сейма Польши, на котором должен был приниматься бюджет на 2017 год, оппозиция заблокировала президиум, протестуя против планов ограничения доступа журналистов в парламент. Спикер перенес голосование в другой зал и бюджетный закон был принят в отсутствие почти всех представителей оппозиции, которые теперь считают, что голосование было нелегальным, а подсчет голосов фальсифицирован. Депутаты оппозиционных партий "Гражданская платформа" и "Новочесна" уже 12-й день днем и ночью проводят протестную акцию в Сейме, намереваясь блокировать президиум до следующего заседания парламента 11 января и требуя проведения нового голосования по бюджету.