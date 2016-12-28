Политические итоги года на Украине: кризис доверия

Центральная власть на Украине к концу уходящего года переживает острый кризис доверия. В 2016 году страна продолжила падение практически во всех международных рейтингах. А социологические опросы показали снижение поддержки населением всех институтов власти. Люди все меньше верят в выполнение политических обещаний, а эксперты все увереннее говорят о неизбежности досрочных выборов.

В светлое будущее веры нет

Украинское общество практически не ощущает успехов проводимой властью политики. Не помогла даже смена правительства "камикадзе" Арсения Яценюка на правительство Владимира Гройсмана, пришедшего под лозунгом: "Я покажу вам, как управлять государством".

Так, согласно опросу, проведенному аналитическим центром "Украинский институт будущего", ухудшение политической ситуации в стране за последние полгода отметили 53,1 процента респондентов, примерно треть - 37,3 процента - не ощутили изменений, и только 6,6 процента увидели некоторое улучшение.

Более того, 69 процентов респондентов считают, что ситуация на Украине развивается в неправильном направлении. Не верят в светлое будущее Украины 41,7 процент респондентов, а почти каждый третий - 30,6 процентов - считает, что ситуация будет только ухудшаться.

Украина в мировых рейтингах

Украина в 2016 году ухудшила позиции практически во всех важных рейтингах, которые составляли мировые аналитические агентства.

По их оценкам, Украина стала менее конкурентоспособной, инвестиционно привлекательной и даже, несмотря на мощные вливания денег в армию, за год опустилась на пять пунктов в глобальном индексе военной мощи.

От этих рейтингов, поясняет исполнительный директор фонда Блейзера Олег Устенко, отталкиваются инвесторы, решая, вкладывать ли в украинскую экономику деньги. "Любой аналитик, открывая рейтинг "Восприятие коррупции" от Transparency international и видя, что мы находимся на 130-й позиции из 167 стран, понимает: сюда идти не надо. Открывая рейтинг "Легкость ведения бизнеса" и видя 80-ю позицию, делает вывод, что здесь высокие административные барьеры", - поясняет эксперт.

Неожиданным оказалось снижение Украины в глобальном рейтинге военной мощи. В 2014 году страна занимала 21 место в списке сильных военных держав, а в этом опустились на 30 позицию. И это несмотря на то что руководство страны и Минобороны заявляют об успешном перевооружении армии и независимости в производстве отдельных видов оружия, в частности беспилотников и ракет.

"Другие страны нарастили военные бюджеты и за счет этого обходят нас в рейтингах. Несмотря на то что стратегией нацбезопасности предусмотрено на армию выделять 3 процента ВВП, по факту дают 2,5 процента, и так будет и в следующем году. Поэтому, когда встает выбор, закупить три современных танка "Оплот" или за те же деньги - 10 устаревших "Булатов", мы вынуждены голосовать за количество, а не качество", - отметил экс-глава штаба силовой операции на востоке страны Игорь Романенко.

Невыполненные обещания президента

Пессимизм украинцев не безоснователен: слишком много было обещано властью, и почти все осталось невыполненным. К примеру, результаты исследования аналитиков ресурса "Слово и дело" свидетельствуют о том, что президент Украины Петр Порошенко в 2016 году выполнил лишь каждое пятое свое обещание. Как указано в исследовании, Порошенко, возглавляющему страну уже половину своего президентского срока, не удалось стабилизировать курс гривны, добиться энергетической независимости, получить безвизовый режим с Европейским союзом, сформировать Верховный суд Украины и сохранить тот же состав коалиции, что и в 2014 году.

Первоочередными задачами, которые должно решить руководство страны на текущий момент, подавляющее большинство жителей, согласно исследованию "Украинского института будущего", считают борьбу с коррупцией (67,8 процента), а также улучшение экономического положения (57,7 процента). Кроме того, людям хочется видеть решение проблем Донбасса - это отметили 36,4 процента опрошенных, укрепление безопасности государства - 29,1 процента, борьбу с преступностью - 24,1 процента, развитие инфраструктуры - 13,3 процента.

Однако эти ориентиры и в дальнейшем могут быть проигнорированы руководством страны. "Политическое положение президента Порошенко уже таково, что любое изменение в пользу Украины угрожает его личной власти и масштабам, способам обогащения", - считает политолог Виктор Небоженко.

Президент или бизнесмен?

К середине президентского срока Петр Порошенко так и не определился, чего хочет: попасть в учебники истории как успешный лидер страны или войти в рейтинг Forbes как самый успешный олигарх. Как пишет в своем блоге депутат Рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко, "половина президентского срока Порошенко прошла в непрерывном конфликте интересов, который он для себя так и не решил. Кто он - политик или бизнесмен?".

За два года Порошенко не только не расстался со своим бизнесом, что обещал сделать еще до избрания на пост главы государства, но очень успешно развил его. Президент-миллиардер остается владельцем кондитерской корпорации Roshen, несмотря на заявления о передаче бизнеса в "слепой траст". Он также владеет самым успешным в стране Международным инвестиционным банком, является бенефициаром холдинга Укрпроминвест-Агро.

Порошенко успел стать фигурантом офшорного скандала, что, по мнению многих экспертов, является еще одним свидетельством его нежелания расстаться со своим бизнесом. Президент повсюду заявляет о необходимости выведения экономики из тени, а между тем на президентском "Пятом канале", как показало журналистское расследование, до сих пор выдают зарплату в конвертах.

Очередной скандал возник после заявления депутата Верховной рады Александра Онищенко о подкупе парламентариев президентом и его окружением. Депутат утверждает, что существует определенная такса - от 30 тысяч до 100 тысяч долларов - в зависимости от важности того или иного законопроекта. И хотя Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело по факту заявлений депутата о подкупе, в объективное расследование этого скандала мало кто верит.

Порошенко удалось поставить под личный контроль практически все государственные институты страны, которые должны бы быть независимыми. Судьи Конституционного суда, по словам экспертов, находятся него "на крючке", поскольку проходят свидетелями по уголовному делу об узурпации власти экс-президентом Виктором Януковичем, в полной зависимости оказались члены Центральной избирательной комиссии, полномочия которых завершились еще два с половиной года назад. Генпрокуратуру возглавляет кум президента Юрий Луценко, Нацбанк - личный финансовый консультант Валерия Гонтарева, Нацкомиссию по энергетике и коммунальным услугам - бывший менеджер Roshen Дмитрий Вовк.

Как заявила судимая в РФ депутат Рады Надежда Савченко, еще недавно любимица власти, попавшая ныне в опалу, "народ чувствует, что сегодняшний режим не менее преступен, чем во времена президента Януковича". "Но если народ чувствует на себе, что нынешняя власть не менее преступна, чем предыдущая, то стоит ли усиливать такого президента? Что было бы, если бы мы поддерживали Януковича? Мы бы еще терпели два года? Что будет, если будем терпеть это сейчас?" - сказала Савченко.

Конфликт в Донбассе: развязки не видно

На внутриполитическую жизнь большое влияние оказывает военный конфликт в Донбассе, разрешить который официальный Киев, похоже, не торопится. По крайней мере, как сообщил корр. ТАСС источник, близкий к Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине, о завершении ее работы пока говорить не приходится, график встреч этой группы уже расписан на все первое полугодие 2017 года.

В Киеве считают, что главным результатом работы Контактной группы за 2016 год стало сдерживание эскалации в Донбассе, хотя подвижек в урегулировании конфликта не произошло. Украинская власть продолжает настаивать на решении в первую очередь вопросов безопасности. В свою очередь провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) считают, что политические вопросы и вопросы безопасности необходимо решать параллельно, и требуют от Украины проведения конституционной реформы, выборов и амнистии.

Однако в 2016 году, после того, как коалиция в Верховной раде фактически развалилась и в парламенте обострилось противостояние, Порошенко даже не предлагал депутатам рассмотреть вопрос о статусе Донбасса, который Украина, согласно Минским соглашениям, должна была решить еще в конце 2015 года.

По мнению украинского политолога Андрея Золотарева, Порошенко так и "не удалось стать президентом мира". Тем временем на Украине все больше крепнет партия войны, в планы которой не входит выполнение Минских соглашений. Пока, по словам эксперта, президенту удавалось "балансировать на острие бритвы, но возможностей для этого становится все меньше".

"Все идет по сценарию Приднестровья, когда непризнанные республики с населением в несколько миллионов человек не будут ждать де-юре международного признания, а будут де-факто жить, уже никак не ассоциируя себя с Украиной. Это уже происходит на всех уровнях как военной, так и социально-экономической жизни Донбасса. Это будет сопровождаться вспышками военного противостояния и замирения, на которые уйдут годы", - полагает Золотарев.

Разочаровал не только президент

Исследование, проведенное "Украинским институтом будущего", показывает падение доверия ко всем институтам власти. "Традиционно низкий уровень доверия у населения имеют Верховная рада, Верховный суд и суды, Генеральная прокуратура, кабинет министров, президент. Показательно, что и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) тоже не пользуется особым доверием у населения и по показателям ниже Службы безопасности Украины (СБУ)", - отмечено в отчете по результатам опроса. Не верит население, хотя и в меньшей степени, журналистам и полиции.

Своеобразным барометром политических предпочтений населения Украины стали проведенные 11 и 18 декабря выборы в объединенные территориальные общины. На них больше всего мест депутатов и глав общин (33,5 процента) получил не "Блок Петра Порошенко" (БПП), который ранее был безусловным лидером, а "Батькивщина" во главе с экс-премьером Юлией Тимошенко. Ее победа, полагают эксперты, основана на оппозиционной риторике с требованиями снизить многократно повышенные тарифы на услуги ЖКХ и усилить социальную защиту различных слоев населения.

Неудачи пропрезидентских сил усугубляет отсутствие единства в украинской политической верхушке. Об этом, в частности, свидетельствует постоянная проблема при голосованиях в Верховной раде, когда все чаще встает вопрос наличия коалиции как таковой.

"Ситуация зашла в глухой угол. Сегодня мы наблюдаем конфронтацию как внутри команды президента Петра Порошенко, так и внутри Верховной рады. Общественное недовольство достигло практически своего апогея", - констатировал директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Вероятность досрочных выборов

Все это привело к тому, что к концу 2016 года идея необходимости переизбрания как законодательного органа Украины, так и главы государства звучит все громче из разных уст. "Досрочные выборы - это простой способ и сохранить государство, и восстановить доверие общества, - считает Бортник. - Чем дольше власть в своих руках будут удерживать люди, ставшие нелегитимными в глазах общества, тем больше вероятность того, что после отстранения этих людей Украина будет разрушена".

По мнению эксперта, на внутриполитическую ситуацию в стране свое влияние оказывает и международная конъюнктура. "Приблизила проведение досрочных выборов и ситуация с победой на президентских выборах в США Дональда Трампа. Сейчас все чувствуют, что Петр Порошенко лишился поддержки своих американских партнеров", - отметил Бортник.

В стране традиционно лоббируют проведение досрочных выборов Тимошенко и "Оппозиционный блок". "После электронных деклараций (украинских чиновников - прим. ТАСС), предложения продлить налог на пенсии, после сумасшедших цифр в платежках по коммунальным тарифам все уже поняли, что нужно менять правительство и коалицию", - заявила недавно представитель "Оппозиционного блока" Наталия Королевская. "Для этого нужно пойти на выборы, услышать, что думает народ, который делегирует своих депутатов в Верховную раду. И уже потом формировать новое большинство, новый кабинет министров", - считает она.

Острота и логика социально-политического конфликта между ветвями власти, различными политико-олигархическими группами, реформаторскими и консервативными силами на Украине может привести не только к досрочным парламентским, но и президентским выборам, утверждает Виктор Небоженко. "Сегодняшняя власть не может совершить политическую перезагрузку страны. А стена между народом и властью в Украине достигла угрожающих размеров", - заявил политолог.

Перспективы "перезагрузки" в 2017 году

Очередные парламентские и президентские выборы на Украине должны состояться лишь в 2019 году. Однако карта может лечь иначе. "Вероятность проведения досрочных выборов в 2017 году я бы расценивал на уровне не менее 60 процентов", - прогнозирует Бортник, имея в виду, прежде всего, выборы в парламент.

При этом Бортник полагает, что "если Порошенко проявит мудрость и проведет досрочные выборы в Раду сейчас, то может досидеть до конца своего срока". "Если же власть будет долго отпираться, то через полгода после парламентских выборов нас будут ждать и президентские", - считает он.

Однако сам Порошенко досрочных выборов в Раду боится, уверены политологи. "Ведь существует опасность, что он получит антипрезидентский парламент, который резво возьмется за конституционное формирование чисто парламентской республики. Кроме этого, сами досрочные парламентские выборы быстро превратятся во время избирательной кампании в мощную общенациональную массовую критику Порошенко как единственного оставшегося политика, который пришел к власти на плечах "майдана" и надеждах на быстрое окончание войны, который страшно разбогател и ничего не сделал для Украины", - отметил Небоженко.

Впереди - борьба за власть

Несмотря на неутешительные рейтинги по итогам уходящего года, основные политические игроки, тем не менее даже при условии досрочных выборов могут остаться у государственного руля. Во всяком случае, об этом говорят результаты опросов общественного мнения. Так, данные исследования, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "СОЦИС" и социологической группой "Рейтинг", свидетельствуют о том, что в случае проведения выборов в настоящий момент Порошенко поддержали бы 14,7 процента опрошенных, Тимошенко - 14,6 процента. Остальные кандидаты набрали бы в свою поддержку еще меньше голосов.

В любом случае, политические силы Украины фактически уже начали подготовку к досрочным выборам. Об этом свидетельствует не только риторика ряда партий, но и то, что за последние месяцы в стране появилось сразу несколько новых политических сил, правда, со старыми лицами. Так, экс-оппозиционеры Вадим Рабинович и Евгений Мураев создали проект "Жизнь", бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили - "Движение новых сил", а экс-военнослужащая Надежда Савченко покинула Юлию Тимошенко и объявила о создании движения "Руна".

Впрочем, как полагают эксперты, снизить градус противостояния могло бы заявление Порошенко об отказе баллотироваться на второй срок. Однако на это рассчитывать не приходится. "Готовность Порошенко к такому шагу вызывает большие сомнения. А значит, впереди нас ждет борьба за власть, которая после себя не оставит камня на камне", - прогнозирует депутат Рады Сергей Лещенко.