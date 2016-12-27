СМИ: угроза взрыва бомбы на Северном вокзале Брюсселя оказалась ложной

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сообщение о заложенной бомбе в здании Северного вокзала Брюсселя, поступившее сегодня, оказалось ложным. Об этом сообщило Belga News Agency.

Полиция получила анонимный звонок о заложенном на вокзале взрывном устройстве около 17:00 по местному времени (19:00 мск). После обыска здания подозрительного объекта обнаружено не было. Об эвакуации пассажиров не сообщалось, инцидент не повлиял на движение поездов.

Вчера из-за аналогичного сообщения о бомбе полиция провела частичную эвакуацию Северного вокзала.