СМИ: угроза взрыва бомбы на Северном вокзале Брюсселя оказалась ложной

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сообщение о заложенной бомбе в здании Северного вокзала Брюсселя, поступившее сегодня, оказалось ложным. Об этом сообщило Belga News Agency.
Полиция получила анонимный звонок о заложенном на вокзале взрывном устройстве около 17:00 по местному времени (19:00 мск). После обыска здания подозрительного объекта обнаружено не было. Об эвакуации пассажиров не сообщалось, инцидент не повлиял на движение поездов.
Вчера из-за аналогичного сообщения о бомбе полиция провела частичную эвакуацию Северного вокзала.