Bild: открытие нового международного аэропорта в Берлине снова перенесут

БЕРЛИН, 27 декабря. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Открытие строящегося в столице ФРГ аэропорта Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта будет снова перенесено. Как сообщила во вторник электронная версия газеты Bild, официально об этом будет объявлено во второй половине января. По информации издания, причиной очередного переноса открытия аэропорта послужили проблемы с электротехникой.

"Мы выступим с соответствующим заявлением в январе. Мы хотим основательно подойти к определению даты (открытия), и это будет сделано в январе", - заявил агентству DPA представитель управляющей компании "Аэропорт Берлин-Бранденбург ГмбХ".

Открытие нового аэропорта в Берлине переносилось на более поздний срок уже четыре раза. В последний раз власти называли в качестве даты сдачи гавани в эксплуатацию декабрь следующего года. Однако эксперты неоднократно выражали сомнения в том, что это удастся сделать. Так, председатель парламентского комитета по транспорту Мартин Буркерт в октябре осмотрел новый аэропорт и пришел к выводу, что его открытие в конце 2017 года является нереальным.

Строительство воздушной гавани рядом с действующим аэропортом Шенефельд началось в 2007 году, главного терминала - в 2008 году. Ожидается, что Берлин-Бранденбург сможет отправлять и принимать 27 млн пассажиров в год и составит серьезную конкуренцию крупнейшим европейским аэропортам. Новый аэроузел должен расположиться на территории 1,47 тыс. гектаров.

Смета на его строительство также повышалась несколько раз. С момента закладки первого камня в основание аэропорт "подорожал" на €2 млрд, до примерно €5,4 млрд.

Сейчас Берлин-Бранденбург представляет собой аэропорт-призрак, куда даже водят на экскурсии туристов. На сегодняшний день рядом с Берлином находятся два аэропорта - построенный еще в 1946 году Шенефельд, а также работающий с 1948 года Тегель.