Китайская космическая программа: курс на Марс и обратную сторону Луны

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Пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала во вторник Белую книгу по космическим исследованиям, согласно которой уже к 2018 году китайский спутник может совершить первую в истории мягкую посадку на обратной стороне Луны, а в 2020 году — совершить посадку на Марс.
Историческая мягкая посадка входит в разделенную на четыре этапа Лунную программу Китая, разработка которой началась в 1998 году. Космические аппараты, запускаемые Китаем в рамках программы, называют в честь Чанъэ — богини китайской мифологии, по преданию живущей на Луне.
Пристальное внимание к Марсу в китайских космических исследованиях было обозначено в 2006 году. По заявлениям китайских экспертов, страна будет способна совершить пилотируемый полет на Красную планету в срок до 2060 года.
Заместитель главы Китайского национального космического управления У Яньхуа заявил, что КНР должна занять ведущее место среди мировых космических держав к 2030 году. ТАСС предлагает вспомнить основные вехи развития космической программы Китая и сравнить их с аналогичными событиями в истории освоения космоса Россией и США.