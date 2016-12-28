Бывший диктатор Уругвая Альварес умер в возрасте 91 года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Бывший диктатор Уругвая генерал Грегорио Альварес, бывший военным правителем страны в 1970-е годы и занимавший пост президента с 1981 до 1985 года, умер в среду в возрасте 91 года в центральном военном госпитале столицы страны Монтевидео. Об этом сообщила на своем сайте уругвайская газета El Observador.

В 2009 году Альварес был приговорен к 25 годам тюрьмы за убийства, совершенные при его соучастии в период диктаторского режима, находившегося у власти в Уругвае с 1978 по 1985 год. Он не был амнистирован и находился в заключении до конца жизни, несколько недель назад он был переведен в госпиталь. Причиной смерти бывшего диктатора стали осложнения после инфаркта миокарда.

Потомственный военный, Грегорио Альварес в 1971 году стал начальником объединенного командования вооруженных сил, которое руководило операциями против левого повстанческого движения "Тупамарос". В 1973 году генерал Альварес принимал участие в военном перевороте, в результате которого был свернут президент Хуан Мария Бордаберри. В 1978 году Альварес был назначен главнокомандующим Сухопутными силами и таким образом стал фактическим главой военного правительства.

Диктаторский режим проводил политику репрессий в отношении "Тупамарос", профсоюзов и других своих противников. Власти Уругвая, совместно с диктаторскими режимами других стран Латинской Америки, похищали противников режима, пытали их и убивали без суда и следствия. В 1981 году правящий орган диктатуры Совет национальной безопасности назначил Грегорио Альвареса президентом страны. Однако диктатор постепенно терял поддержку не только среди населения, но и в рядах военных.

В 1984 году в Уругвае были проведены президентские выборы, победу на которых одержал Хулио Мария Сангинетти. В 1985 году Альварес подал в отставку, на него распространялась объявленная в 1986 году амнистия, касавшаяся преступлений, совершенных в годы диктаторского режима. В 1986 году президентом Уругвая стал кандидат левоцентристских сил Табаре Васкес, который возобновил расследование преступлений времен диктатуры.

В декабре 2007 года Грегорио Альваресу были предъявлены обвинения в соучастии в убийствах и нарушениях прав человека, совершенных в период его правления. В октябре 2007 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы по 37 пунктам обвинений.