ООН опасается вспышек заболеваний в Дамаске

ООН, 29 декабря. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Жители Дамаска отрезаны от центрального водоснабжения на протяжении недели и вынуждены закупать воду у частных компаний, качество продукции которых не контролируется. Об этом сообщили в канцелярии генерального секретаря ООН. Во всемирной организации опасаются, что это может привести к вспышкам заболеваний, передающихся через воду.

"Жители Дамаска отрезаны от центрального водоснабжения с 22 декабря и вынуждены покупать воду у частных компаний, цена и качество продукции которых не регулируется. В связи с этим ООН обеспокоена риском распространения болезней, передающихся через воду, в особенности среди детей", - говорится в сообщении на сайте канцелярии.

Основным водным источником, питающим Дамаск, является родник Айн-эль-Фиджи в долине Вади-Барада в окрестностях столицы. На прошлой неделе террористы взорвали магистральный трубопровод, что нарушило водоснабжение города. В последние дни сирийские войска проводят операцию с целью возвращения контроля над водными источниками.

По информации ООН, в результате боевых действий в этом районе в последние несколько дней погибли десятки мирных жителей. Согласно оценкам организации, около 55 тыс. человек нуждаются в гуманитарной помощи.

Как сообщили в канцелярии генсека, больше всего сирийцы сейчас нуждаются в укрытии и теплой одежде, чтобы пережить наступившую зиму. С 24 декабря, отмечают в ООН, поступила информация о гибели от переохлаждения детей, покинувших Восточный Алеппо. Комментируя сообщения об обнаружении массовых захоронений людей в этом сирийском городе, во всемирной организации подчеркнули, что пока не смогли подтвердить их. "Мы продолжаем призывать к полному доступу во все районы Восточного Алеппо, чтобы оценить ситуацию и оказать помощь всем нуждающимся", - заявили в ООН.