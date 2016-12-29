В Афганистане за сутки ликвидированы более 40 талибов

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 42 боевика радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) были ликвидированы за прошедшие сутки в Афганистане. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на заявление министерства обороны республики.
"За последние 24 часа службы национальной обороны и безопасности Афганистана совершили совместные наступательные операции с целью защитить жизни и имущество людей, в ходе которых удары были нанесены по боевикам в разных регионах страны. В результате операций 42 боевика были ликвидированы, 36 получили ранения и еще девять были задержаны", - цитирует агентство заявление ведомства.
О жертвах среди военных правительственной армии не сообщается.
По информации агентства, службами национальной обороны и безопасности также были изъяты боеприпасы и обезврежены 25 мин.
Как отмечают эксперты, в последнее время наблюдается значительный рост активности экстремистов в восточных и южных афганских провинциях - Логаре, Нангархаре, Гильменде, а также на севере страны - в Кундузе, Джаузджане и Парване. При этом все чаще полевые командиры и боевики движения "Талибан" присягают на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).