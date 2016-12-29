СМИ: трое украинских диверсантов подорвались на мине при попытке прорыва позиций ДНР

Симонян: cомнений во вводе "Зенит-Арены" в эксплуатацию в 2016 году не былоСпорт 29 декабря, 16:00
Сплетение судеб: взгляд на историю России и Украины сквозь призму одной семьиОбщество 29 декабря, 16:00
Мутко поздравил строителей "Зенит-Арены" со вводом стадиона в эксплуатациюСпорт 29 декабря, 15:58
Бывший футболист ЦСКА Хонда намерен продолжить карьеру в MLSСпорт 29 декабря, 15:37
Финансирование ФК "Динамо" со стороны ВТБ будет больше ранее заявленного - глава ВФСОСпорт 29 декабря, 15:35
Виктор Ан стал чемпионом России по шорт-треку в многоборьеСпорт 29 декабря, 15:30
Все работы на стадионе "Зенит-Арена" должны завершиться к 1 мая 2017 годаСпорт 29 декабря, 15:20
Футболист Кирилл Панченко стал послом Саранска на ЧМ-2018Спорт 29 декабря, 15:13
Тренер: Ахмедов не намерен покидать "Краснодар"Спорт 29 декабря, 15:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ДОНЕЦК, 29 декабря. /ТАСС/. Группа украинских диверсантов подорвалась на мине в ходе неудачной попытки прорыва линии обороны сил провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), погибли трое военнослужащих украинских силовиков. Об этом в четверг сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.
"Вчера, в районе поселка Крутая Балка (Ясиноватский район), диверсионно-разведывательная группа противника численностью до 10 человек при поддержке минометов и стрелкового оружия, предприняла попытку прорыва наших позиций", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.
Басурин подчеркнул, что в результате подрыва на минном поле трое военнослужащих подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли. Представитель ведомства отметил, что режим прекращения огня, согласованный в минском формате, не останавливает украинских силовиков от совершения вооруженных провокаций в канун новогодних праздников.
Украинские силовики регулярно предпринимают попытки прорыва позиций провозглашенных республик Донбасса. Так, 18 декабря ВСУ пытались прорвать позиции народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в районе населенного пункта Калиновка под Дебальцевом. Их потери тогда составили около 10 убитых, свыше 20 раненых. В ходе обстрела также уничтожено две боевые машины пехоты украинских силовиков. Одновременно с этим подразделения ВСУ открыли огонь по силам ДНР, пытаясь прорвать линию обороны, однако они были остановлены.