СМИ: трое украинских диверсантов подорвались на мине при попытке прорыва позиций ДНР

ДОНЕЦК, 29 декабря. /ТАСС/. Группа украинских диверсантов подорвалась на мине в ходе неудачной попытки прорыва линии обороны сил провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), погибли трое военнослужащих украинских силовиков. Об этом в четверг сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

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"Вчера, в районе поселка Крутая Балка (Ясиноватский район), диверсионно-разведывательная группа противника численностью до 10 человек при поддержке минометов и стрелкового оружия, предприняла попытку прорыва наших позиций", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Басурин подчеркнул, что в результате подрыва на минном поле трое военнослужащих подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли. Представитель ведомства отметил, что режим прекращения огня, согласованный в минском формате, не останавливает украинских силовиков от совершения вооруженных провокаций в канун новогодних праздников.

Украинские силовики регулярно предпринимают попытки прорыва позиций провозглашенных республик Донбасса. Так, 18 декабря ВСУ пытались прорвать позиции народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в районе населенного пункта Калиновка под Дебальцевом. Их потери тогда составили около 10 убитых, свыше 20 раненых. В ходе обстрела также уничтожено две боевые машины пехоты украинских силовиков. Одновременно с этим подразделения ВСУ открыли огонь по силам ДНР, пытаясь прорвать линию обороны, однако они были остановлены.