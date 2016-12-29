Украина передала представителям ДНР и ЛНР 15 пленных

ДОНЕЦК, 29 декабря. /ТАСС/. Украина завершила передачу представителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) лиц, которые удерживались в плену. Процедура прошла в четверг в районе контрольно-пропускного пункта "Майорск" на северной окраине Горловки, передает корреспондент Донецкого агентства новостей с места событий.

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Пятнадцать человек были переданы украинской стороной уполномоченному по правам человека в ДНР Дарье Морозовой и руководителю рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольге Кобцевой.

На месте присутствовали врачи скорой помощи, начальник штаба оперативного командования ДНР Руслан Якубов, представители министерства обороны ДНР и военной комендатуры ЛНР.

22 декабря представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко сообщила о намерении украинской стороны в одностороннем порядке освободить из-под стражи и передать республикам 15 пленных сторонников ДНР и ЛНР. Сообщалось, что большинство этих людей помилованы президентом Украины.