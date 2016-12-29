Украина передала представителям ДНР и ЛНР 15 пленных

"По следам викинга": что вы знаете о князе ВладимиреКультура 29 декабря, 19:00
Новый болид команды Квята "Торо Россо" прошел краш-тесты FIAСпорт 29 декабря, 18:45
Месси признан лучшим плеймейкером 2016 года по версии IFFHSСпорт 29 декабря, 18:22
Как собрать чемодан на отдых в горыОбщество 29 декабря, 18:21
"Газпром" в 2016 году увеличил экспорт газа в Европу до 179 млрд куб. мЭкономика и бизнес 29 декабря, 18:17
СМИ: бывший футболист "Спартака" Кариока может продолжить карьеру в КитаеСпорт 29 декабря, 18:05
Где живут лучшие Деды Морозы РоссииВ стране 29 декабря, 18:04
Трамп сам пишет свою инаугурационную речьМеждународная панорама 29 декабря, 17:58
СМИ: Эменике может перейти в аренду в "Локомотив"Спорт 29 декабря, 17:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ДОНЕЦК, 29 декабря. /ТАСС/. Украина завершила передачу представителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) лиц, которые удерживались в плену. Процедура прошла в четверг в районе контрольно-пропускного пункта "Майорск" на северной окраине Горловки, передает корреспондент Донецкого агентства новостей с места событий.
Пятнадцать человек были переданы украинской стороной уполномоченному по правам человека в ДНР Дарье Морозовой и руководителю рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольге Кобцевой.
На месте присутствовали врачи скорой помощи, начальник штаба оперативного командования ДНР Руслан Якубов, представители министерства обороны ДНР и военной комендатуры ЛНР.
22 декабря представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко сообщила о намерении украинской стороны в одностороннем порядке освободить из-под стражи и передать республикам 15 пленных сторонников ДНР и ЛНР. Сообщалось, что большинство этих людей помилованы президентом Украины.