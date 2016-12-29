Правительство Египта одобрило договор о демаркации границ с Саудовской Аравией

КАИР, 29 декабря. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Правительство Египта в четверг одобрило договор с Саудовской Аравией о демаркации морских границ и передало его для утверждение в парламент страны. Об этом говорится в официальном сообщении кабинета, распространенном в египетской столице.

Отмечается, что "договор передан на рассмотрение и утверждение Совета представителей (парламента) АРЕ согласно действиям, установленным в подобном случае Конституцией страны". В правительстве подчеркнули, что соглашение с Саудовской Аравией направлено в парламент "после его изучения и рассмотрения всеми профильными министерствами, ведомствами и комиссиями".

В начале апреля этого года во время визита короля Саудовской Аравии в Египет стороны подписали соглашение по делимитации морской границы между государствами, в соответствии с которым Эр-Рияду отошли Тиран и Санафир, находившиеся под управлением Каира. Власти АРЕ мотивировали свое решение тем, что острова принадлежат королевству, а под юрисдикцией и защитой Каира они находились по просьбе Эр-Рияда лишь с 1950 года.

Это вызвало резко негативную реакцию общественности в Египте, многие осудили шаг Каира, назвав его актом "продажи" государственных интересов. За последние месяцы прошло уже несколько заседаний судов разных инстанций, одни из которых подтверждали правомерность сделки, другие аннулировали ее.

19 декабря Высший административный суд Египта постановил определить 16 января 2017 года датой вынесения окончательного решения по апелляции властей страны на принятый ранее вердикт о недействительности договора о передачи двух принадлежавших Египту островов под юрисдикцию Саудовской Аравии.