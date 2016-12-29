Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 60.27
€ 63.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство Египта одобрило договор о демаркации границ с Саудовской Аравией

Международная панорама
29 декабря, 19:09 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов
Подчеркивается, что соглашение направлено в парламент "после его изучения и рассмотрения всеми профильными министерствами, ведомствами и комиссиями"
Материал из 1 страницы

КАИР, 29 декабря. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Правительство Египта в четверг одобрило договор с Саудовской Аравией о демаркации морских границ и передало его для утверждение в парламент страны. Об этом говорится в официальном сообщении кабинета, распространенном в египетской столице.

Отмечается, что "договор передан на рассмотрение и утверждение Совета представителей (парламента) АРЕ согласно действиям, установленным в подобном случае Конституцией страны". В правительстве подчеркнули, что соглашение с Саудовской Аравией направлено в парламент "после его изучения и рассмотрения всеми профильными министерствами, ведомствами и комиссиями".

В начале апреля этого года во время визита короля Саудовской Аравии в Египет стороны подписали соглашение по делимитации морской границы между государствами, в соответствии с которым Эр-Рияду отошли Тиран и Санафир, находившиеся под управлением Каира. Власти АРЕ мотивировали свое решение тем, что острова принадлежат королевству, а под юрисдикцией и защитой Каира они находились по просьбе Эр-Рияда лишь с 1950 года.

Это вызвало резко негативную реакцию общественности в Египте, многие осудили шаг Каира, назвав его актом "продажи" государственных интересов. За последние месяцы прошло уже несколько заседаний судов разных инстанций, одни из которых подтверждали правомерность сделки, другие аннулировали ее.

19 декабря Высший административный суд Египта постановил определить 16 января 2017 года датой вынесения окончательного решения по апелляции властей страны на принятый ранее вердикт о недействительности договора о передачи двух принадлежавших Египту островов под юрисдикцию Саудовской Аравии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Египет Саудовская Аравия
В других СМИ
Реклама
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
"Доктор Лиза, мы не подведем"
2016 год: вид из космоса
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина ввела новые санкции против России
2
"Особая" ситуация на борту Ту-154 развивалась последние 10 из 70 секунд полета
3
Задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее сына в Королеве
4
На территорию посольства России в Дамаске попала мина
5
СК принял к производству дело о смерти женщины в Москве после инъекции лидокаина
6
"Не надо строить домыслы": первые итоги расследования крушения Ту-154
7
Неизвестный ограбил отделение Сбербанка в Ростове-на-Дону
Темы дня
Реклама