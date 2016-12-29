В Минобороны Азербайджана сообщили о перехвате беспилотника ВС Армении

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Азербайджана перехватили в четверг беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Армении. Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана.
"Вечером 29 декабря, в направлении Тертерского района подразделениями Вооруженных сил Азербайджана был своевременно обнаружен и специальным способом посажен на землю беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий Вооруженным силам Армении, который пытался осуществить полеты разведывательного характера над позициями подразделений Азербайджанской армии", - говорится в сообщении.
Ранее Минобороны Азербайджана распространило информацию о боестолкновении на границе с Арменией.
Между тем Министерство обороны Армении возложило на азербайджанскую сторону ответственность за инцидент, который, как утверждается, произошел на границе между двумя республиками. В соответствующем заявлении ведомства указывалось, что в результате инцидента обе стороны понесли потери.