Власти Болгарии опровергли информацию о поставках оружия в Сирию

СОФИЯ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгария не поставляет изготовленное в стране оружие в Сирию, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел балканской страны Даниел Митов.

"Могу ответственно заявить, что Болгария полностью соблюдает стандарты по продаже вооружения и от начала конфликта в Сирии, с 2011 года, не экспортирует туда оружие", - сказал он в интервью телеканалу BTV.

Исполняющий обязанности министра обороны Николай Ненчев в разговоре с репортерами Болгарского национального телевидения (БНТ) заявил, что удивлен происходящим, и пообещал провести "полную проверку". По его словам, процесс экспорта оружия находится под контролем, а компании, имеющие право торговать им, "проходят тщательную проверку". "Обычно от Минобороны требуют заключение о готовности компании (к продаже оружия), а дальнейшую работу в этом направлении ведут специальные службы", - объяснил Ненчев.

Исполнительный директор компании "Аркус", являющейся официальным продавцом болгарского оружия (при этом ее вооружение было найдено в Сирии), Банко Банков в интервью БНТ заверил, что компания "торговых отношений с Сирией не имеет". "У нас нет никакой информации о том, как болгарское оружие попало на территорию Сирии, надеюсь, что компетентные органы выяснят все подробности", - сказал он.

Ранее районная прокуратура Горна Оряховица начала проверку по факту использования болгарских патронов и ракет террористами в Сирии. По данным газеты "Труд", на военных предприятиях "Аркус" из города Лясковец и заводе "ВМЗ- Сопот" следователи изъяли справки и документы, также будет запрошена полная информация из Министерства обороны Болгарии. "В настоящее время каких-либо нарушений не обнаружено. Если в ходе проверки появятся данные о преступлении, то будет возбуждено уголовное дело", - сообщили "Труду" в прокуратуре.

В середине декабря эта газета сообщила, что на складах террористов в Алеппо было обнаружено более 2 млн патронов для крупнокалиберных пулеметов и 4 тысяч ракет для реактивной системы залпового огня "Град". По данным издания, боеприпасы были произведены в Болгарии и вывезены из страны в июле и октябре 2015 года.