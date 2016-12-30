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ООН: Израиль в 2016 году снес рекордное число домов палестинцев

Международная панорама
30 декабря, 1:22 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Гуманитарное управление ООН в своем докладе также указало на некоторое улучшение ситуации с вынужденными переселенцами в секторе Газа, лишившимися крова в результате вооруженного конфликта 2014 года
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ООН, 30 декабря. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Израиль за последний год снес рекордное число палестинских строений на оккупированных территориях на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

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"Предварительный анализ данных, собранных Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов, показывает, что в течение 2016 года (вплоть до 28 декабря) израильские власти снесли или захватили 1089 построек, находившихся во владении палестинцев, на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, в результате чего вынужденными переселенцами стали 1593 палестинца", - говорится в отчете УКГВ. В ведомстве подчеркнули, что количество снесенных домов и число людей, лишившихся крова, стали рекордными с тех пор, как ООН начала вести такую статистику в 2009 году.

При этом в УКГВ сообщили о резком сокращении числа жертв палестино-израильского конфликта. "По состоянию на 26 декабря 109 палестинцев и 13 израильтян были убиты в 2016 году в результате нападений и столкновений на оккупированных палестинских территориях и в Израиле", - говорится в отчете. При этом 80% палестинцев были убиты при совершении нападений на евреев. За 2015 год погибли 169 палестинцев и 25 израильтян.

Гуманитарное управление ООН в своем докладе также указало на некоторое улучшение ситуации с вынужденными переселенцами в секторе Газа, лишившимися крова в результате вооруженного конфликта 2014 года. По состоянию на конец ноября на положении внутренне перемещенных лиц находится 51 тысяча жителей палестинского анклава, хотя всего год назад это число составляло 90 тыс. Большая часть из них проживает во временных убежищах, которые содержат гуманитарные организации.

23 декабря СБ ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали 14 стран - членов СБ, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв призывам еврейского государства заблокировать текст. Израиль уже заявил, что не будет выполнять положения резолюции.

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