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Игорь Додон лишил молдавского гражданства экс-главу Румынии Траяна Бэсеску

Международная панорама
3 января, 18:29 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий
Президент Молдавии отметил, что Траян Бэсеску получил гражданство незаконно
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КИШИНЕВ, 3 января. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон лишил гражданства экс-главу Румынии Траяна Бэсеску.

"Подписал указ об отзыве гражданства Республики Молдова Траяну Бэсеску", - написал сегодня Додон на своей странице в Facebook. По его словам, такое решение было принято после заседания комиссии по вопросам гражданства и предоставления политического убежища, на котором были детально обсуждены условия предоставления гражданства Бэсеску бывшим главой Молдавии Николаем Тимофти.

Додон отметил, что это было сделано в незаконном порядке. "Бэсеску неоднократно выступал за ликвидацию государственности Молдовы путем аннексии Румынией. Еще находясь на посту президента Румынии, он отказался признавать молдавскую государственность и существование молдавского народа", - отметил политик. По его мнению, все это идет вразрез с положениями Конституции Молдавии.

Ранее Додон выступил с резкой критикой этого решения, а Партия социалистов Республики Молдова, которую он возглавлял, оспорила его в конституционном суде. В своем запросе они отметили, что гражданство нельзя предоставлять в случае причастности просителя к терроризму, деятельности, направленной на подрыв государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения. Истцы обратили внимание, что, призывая к ликвидации Молдавии и ее объединению с Румынией, Бэсеску также обвиняется в коррупции и проходит подозреваемым сразу по нескольким уголовным делам в Румынии.

В интервью румынскому телевидению Додон заявил, что после визита в Москву и Брюссель намерен отправиться в Бухарест. "Я не антирумын и никогда им не был, но я - антиунионист (противник объединения с Румынией - прим. ТАСС). Да, у нас есть общие исторические корни, мы братья, но у каждого должен быть свой дом. Я люблю румын, как соседей, как друзей, но они не должны посягать на государственность Молдавии", - подчеркнул Додон.

Объединение как предвыборный лозунг

Ранее Бэсеску заявил, что, избрав президентом выступающего за сближение с Россией Додона, "Молдавия свернула с европейского пути". Он пообещал, что после избрания депутатом парламента Румынии сделает все возможное, чтобы приблизить объединение двух стран.

"Одной из моих первых инициатив станет создание министерства объединения, которое будет координировать работу всех государственных учреждений в этом направлении", - отметил политик. После ухода с поста президента в декабре 2014 года он заявил, что вплотную займется проектом по объединению двух стран, для чего учредил партию.

"Воссоединение с Молдавией должно стать третьим национальным проектом Румынии после вступления в НАТО и Евросоюз", - пояснил он. При этом бывший глава государства признал, что для объединения "пока не созданы необходимые условия", так как, по данным социологических опросов, эту идею поддерживают всего 20% молдаван. Призывы к слиянию двух стран чаще озвучивают политики Румынии, где число его сторонников составляет почти 68%. В Кишиневе власти предпочитают никак не реагировать на подобные предложения из Бухареста.

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Персоны
Додон, Игорь Бэсеску, Траян
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Румыния Молдавия
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