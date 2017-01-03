ВВС созданной США коалиции уничтожили 40 террористов на севере Сирии

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БЕЙРУТ, 3 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. ВВС антитеррористической коалиции, созданной США, нанесли сегодня удары по командным пунктам боевиков в провинции Идлиб на севере Сирии. Об этом сообщила телестанция Al Mayadeen.
По ее данным, в результате рейда уничтожено не менее 40 членов экстремистской группировки "Джебхат Фатх аш- Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ). Среди них есть несколько полевых командиров из числа наемников.
1 января ВВС коалиции атаковали автоколонну террористов, которая двигалась по шоссе Сармада - Бэб-эль- Хава в пограничном с Турцией секторе. Тогда было ликвидировано восемь боевиков "Ан-Нусры".
Провинциальный центр Идлиб (320 км от Дамаска), который находится на шоссе между Латакией и Алеппо, был захвачен формированиями боевиков во главе с "Ан-Нусрой" в марте 2015 года.