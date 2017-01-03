ООН считает переговоры по Сирии в Астане частью подготовки к встречам в Женеве

ООН, 3 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН считает предстоящие переговоры по Сирии в Астане частью процесса подготовки к встречам делегаций Дамаска и оппозиции в Женеве, которые будут проходить под эгидой всемирной организации. Такую позицию озвучил во вторник журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы не видим переговоры в Астане как соперничающие, скорее рассматриваем их как часть вспомогательного процесса, который ведет к переговорам в Женеве", - сказал он. По его словам, ООН всегда одобрительно отзывалась об инициативах проведения консультаций между Дамаском и оппозицией в качестве "промежуточной остановки на пути к переговорам в Женеве под эгидой ООН". Дюжаррик дал понять, что всемирная организация, возможно, будет представлена на встречах в Астане, но не на уровне специального посланника генсека по Сирии Стаффана де Мистуры.

29 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей о прекращении огня в Сирии и готовности правительства республики и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры. Были подписаны три документа. Первый - между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории республики, второй - о комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий документ - это заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Совета Безопасности ООН за несколько часов до наступления 2017 года единогласно принял резолюцию в поддержку договоренностей по Сирии, достигнутых при посредничестве Москвы и Анкары. В документе члены СБ подчеркнули, что ожидают проведения встречи в столице Казахстана и рассматривают ее в качестве важного шага перед намеченным на 8 февраля возобновлением в Швейцарии межсирийских переговоров под эгидой ООН.

2 января вооруженная оппозиция заявила, что замораживает "все контакты, связанные с подготовкой к переговорам в Астане", обвинив проправительственные силы в нарушении режима прекращения огня в окрестностях Дамаска, а также провинциях Хама и Дераа.

Как сообщил сегодня официальный представитель генсека ООН, во всемирной организации в курсе поступающих сообщений о нарушении перемирия, однако не в состоянии подтвердить их, так как не уполномочены вести контроль за соблюдением договоренностей о прекращении огня.