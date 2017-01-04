Глава МИД Сербии: интересы Запада и албанцев для Македонии были важнее дружбы с Сербией

БЕЛГРАД, 3 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич ответил на обвинения МИД Македонии в том, что он разрушает дружеские отношения между двумя странами. В ответе главы внешнеполитического ведомства, опубликованном пресс-службой МИД Сербии, отмечается, что в трудный для Белграда период Скопье проголосовало за вступление Косово в ООН, несмотря на просьбы сербов.

Дачич: на Балканах есть много проблем, которые "ждут момента, чтобы взорваться"

"Перед голосованием о приеме непризнанного Косово в ООН мы лично разговаривали с (бывшим премьер-министром Николой) Груевским, (экс-министром обороны, советником премьера Владо) Поповским, а также с президентом (Георге) Ивановым о голосовании в ООН о приеме Косово, о том, что это для нас жизненно важный государственный и национальный интерес. В итоге Македония проголосовала за прием Косово, чтобы те, кто жег и разрушал сербские православные церкви и монастыри в Косово, теперь о них заботились. Возможно ли, что Македония тогда не думала, как это отразится на отношениях с Сербией, или ей это было неважно, менее важно, чем то, что скажет Запад и албанцы?" - задался вопросом Дачич.

"Дружбу нельзя разрушать. Должен ли я напоминать, сколько вложила в это (дружбу) Сербия, признав Македонию, рискуя отношениями с Грецией? Македония же в ответ признала односторонне провозглашенную независимость Косово", - напомнил вице-премьер.

По словам главы МИД, Белград никогда ничего не делал и не сделает в ущерб Македонии. "Нам бы хотелось, чтобы такое же отношение было и к нам. Но если это не так, тогда никто не имеет права сердиться на Сербию за то, что она защищает свои интересы", - подытожил Дачич.

Во интервью The Beta News Agency министр иностранных дел заявил, что считает большой ошибкой признание Белградом Македонии. "Сербия совершила огромную ошибку: вся Европа и весь мир использует название Бывшая югославская Республика Македония, а мы дали пощечину нашим братьям грекам и теперь ждем, чтобы они не признавали Косово. Македонию мы признали, а она сейчас постоянно голосует за Косово. Выражаясь дипломатическим языком, мы дураки", - сказал министр.

В ответ на это в Скопье разразилась буря гневных откликов, заявление Дачича назвали "дипломатическим скандалом", а его самого обвинили в популизме и нагнетании обстановки накануне нового голосования по Косово. МИД страны заявил о разрушении Дачичем "исторически дружеских отношений" с Македонией. В то же время отдельные македонские аналитики признали: "В отношении Косова мы больше беспокоились об албанских и американских интересах, чем о государственных интересах Македонии. О сербских же интересах мы не заботились совсем".