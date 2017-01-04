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Полиция ФРГ провела обыски у возможных сообщников берлинского террориста

Международная панорама
4 января, 1:14 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Михаил Щербаков
В одном из общежитий для беженцев в столице правоохранители искали 26-летнего гражданина Туниса, который мог быть связным берлинского террориста
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© EPA/CLEMENS BILAN

БЕРЛИН, 4 января. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Федеральная полиция Германии провела во вторник вечером обыски в домах двух предполагаемых сообщников Аниса Амри, совершившего 19 декабря теракт на рождественском рынке в Берлине. Об этом сообщил офис генерального прокурора ФРГ.

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В одном из общежитий для беженцев в столице правоохранители искали 26-летнего гражданина Туниса, который мог быть связным берлинского террориста. "По данным следствия, он познакомился с Анисом Амри не позднее конца 2015 года и контактировал с ним во временном промежутке, близком с моменту совершения теракта, - отмечается в сообщении гособвинителя. - Имеется подозрение, что обвиняемый был в курсе планов совершения нападения или помогал Анису Амри".

Кроме того, полиция провела обыск в берлинской квартире бывшего сожителя террориста. "Согласно имеющейся информации, свидетель также контактировал с Амри. Следственные действия были направлены на выяснение действий Амри перед и после совершения теракта", - добавили в ведомстве.

О том, были ли в результате обысков задержаны и сами подозреваемые, не сообщается. Прокуратура планирует 4 января выступить с заявлением о ходе следствия по делу о теракте в Берлине.

Вечером 19 декабря в Берлине тягач с прицепом, которым управлял тунисец Анис Амри, въехал в толпу людей на территории рождественского рынка. В результате погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Террористу удалось покинуть Германию, он был впоследствии ликвидирован в Милане итальянскими полицейскими.

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Темы
Теракт на рождественской ярмарке в Берлине
Страны
Германия
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