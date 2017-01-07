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СМИ: установки "Искандер-М" обнаружены в Сирии израильским спутником

Международная панорама
7 января, 18:53 UTC+3
Как отмечает издание Defence News, опубликованные фотоснимки подтвердили то, что было известно аналитикам западных разведывательных служб с марта 2016 года
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Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М"

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М"

© Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" обнаружен в Сирии израильским разведывательным спутником "Эрос-В". Об этом сообщает американский еженедельник Defence News со ссылкой на информацию своего корреспондента из Тель-Авива и фото высокого разрешения компании ImageSat International (iSi), дочерней компании государственной корпорации  IAI (Israel Aerospace Industries), строящей разведывательные спутники.

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Как отмечает издание, опубликованные фотоснимки подтвердили то, что было известно аналитикам западных разведывательных служб с марта 2016 года - в Сирии развернуты российские ракетные комплексы "Искандер-М" с баллистическими ракетами, способными нести ядерные боевые части.

Разведывательные снимки территории Сирии были сделаны израильским спутником "Эрос-В" 28 декабря 2016 года и размещены 5 января 2017 года на вэб-сайте компании iSi.

В разделе вэб-сайта iSi под названием Insights компания разместила изображения авиабазы Хмеймим в провинции Латакия, на которых видны две пусковых установки из состава ОТРК "Искандер-М", каждая из которых может произвести пуск двух ракет класса "поверхность - поверхность" (SS-26 по обозначению НАТО) с дальностью действия 500 км.

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На других снимках, полученных в конце ноября 2016 года, видны шесть различных компонентов ракетного комплекса под камуфляжными сетками.

Как предполагают аналитики, сильные дожди и наводнение привели к необходимости переместить две пусковые установки, которые и были обнаружены спутником.

Как отмечает компания iSi, спутниковые снимки "являются первым визуальным доказательством присутствия ОТРК в Сирии". В то же время, как подчеркивает Defence News, в марте 2016 года на российском военном сайте military-informant.com впервые было размещено видео, свидетельствующее о присутствии ОТРК "Искандер-М" на авиабазе Хмеймим.

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