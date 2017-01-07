СМИ: установки "Искандер-М" обнаружены в Сирии израильским спутником

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" обнаружен в Сирии израильским разведывательным спутником "Эрос-В". Об этом сообщает американский еженедельник Defence News со ссылкой на информацию своего корреспондента из Тель-Авива и фото высокого разрешения компании ImageSat International (iSi), дочерней компании государственной корпорации IAI (Israel Aerospace Industries), строящей разведывательные спутники.

Как отмечает издание, опубликованные фотоснимки подтвердили то, что было известно аналитикам западных разведывательных служб с марта 2016 года - в Сирии развернуты российские ракетные комплексы "Искандер-М" с баллистическими ракетами, способными нести ядерные боевые части.

Разведывательные снимки территории Сирии были сделаны израильским спутником "Эрос-В" 28 декабря 2016 года и размещены 5 января 2017 года на вэб-сайте компании iSi.

В разделе вэб-сайта iSi под названием Insights компания разместила изображения авиабазы Хмеймим в провинции Латакия, на которых видны две пусковых установки из состава ОТРК "Искандер-М", каждая из которых может произвести пуск двух ракет класса "поверхность - поверхность" (SS-26 по обозначению НАТО) с дальностью действия 500 км.

На других снимках, полученных в конце ноября 2016 года, видны шесть различных компонентов ракетного комплекса под камуфляжными сетками.

Как предполагают аналитики, сильные дожди и наводнение привели к необходимости переместить две пусковые установки, которые и были обнаружены спутником.

Как отмечает компания iSi, спутниковые снимки "являются первым визуальным доказательством присутствия ОТРК в Сирии". В то же время, как подчеркивает Defence News, в марте 2016 года на российском военном сайте military-informant.com впервые было размещено видео, свидетельствующее о присутствии ОТРК "Искандер-М" на авиабазе Хмеймим.