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Суд Киева разрешил задержать Януковича по так называемому "церковному делу"

Международная панорама
7 января, 20:10 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, января. /ТАСС
Аналогичное решение по этому делу суд принял и в отношении бывшего главы МВД Украины Виталия Захарченко
Материал из 1 страницы
© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) о предоставлении разрешения на задержание экс-президента Виктора Януковича для избрания ему меры пресечения как обвиняемому в так называемом "церковном деле". Соответствующее решение суда, датированное 3 января, опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

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"Ходатайство следователя по особо важным делам управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины Тимошенко В.В. о предоставлении разрешения на задержание… с целью привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, - удовлетворить", - отмечено в решении суда.

Ходатайство рассматривалось в рамках уголовного дела, в котором Янукович и ряд других его экс-однопартийцев обвиняются "в превышении служебных полномочий… при противозаконном лишении свободы личного помощника ныне покойного предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита Киевского и Всея Руси" Владимира, архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневецкого Александра (Драбинко).

Аналогичное решение по этому же делу суд принял и в отношении экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

Суть "церковного дела"

Ранее пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган объяснила, что ГПУ расследует "большое дело Януковича", одним из эпизодов которого является узурпация власти и влияние на украинскую церковь. По этому делу как соучастник проходит депутат Верховной рады Вадим Новинский, который, по словам Сарган, был участником переговоров по смене руководства Украинской православной церкви Московского патриархата.

В частности, прокуратура утверждает, что в 2013 году при участии Новинского произошло похищение Драбинко, который несколько месяцев находился под надзором милиции. 8 декабря в связи с обвинениями в адрес Новинского украинский парламент снял с него депутатскую неприкосновенность.

Виктор Янукович и ряд его бывших политических соратников 21 января 2015 года были объявлены в международный розыск. Однако позднее в украинском бюро Интерпола заявили, что доступ к информации о розыске экс-президента Украины временно приостановлен. После этого начальник управления специальных расследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк пояснил, что Интерпол не объявляет в розыск Януковича и его приближенных лиц, называя такое преследование "политически мотивированным".

Накануне стало известно о том, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество бывшего президента Украины Виктора Януковича в связи с тем, что он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины о госизмене, пособничестве изменению государственной границы Украины и ведении агрессивной войны. Всего же ГПУ возбудила в отношении Януковича восемь уголовных дел.

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