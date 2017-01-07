NYT: в докладе разведки США о кибератаках РФ нет твердых доказательств

ВАШИНГТОН, 7 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. В новом докладе разведки США о кибератаках, приписываемых Вашингтоном Москве, отсутствуют твердые доказательства. На это обращает внимание газета New York Times.

"В публичном докладе нет главного, чего с наибольшим нетерпением ожидали многие американцы: твердых доказательств, которые подкрепляли бы утверждения наших властей о том, что Россия срежиссировала атаку на выборы", - пишет издание.

Данная оценка приводится в подборке откликов на документ, составленной сетевым ресурсом Johnson's Russia List, который уже два десятка лет ежедневно собирает все наиболее интересное, что публикуется в англоязычных источниках по России и американо-российским отношениям. В данном случае отклики посвящены докладу, обнародованному накануне аппаратом директора Национальной разведки США от имени трех ключевых разведслужб - ЦРУ, ФБР и АНБ.

"Если вам нужны неопровержимые доказательства того, как Россия взламывала выборы, можете это пропустить. Но вот если вам нужна картинка настроений в официальном Вашингтоне в данный момент, то это точно для вас", - написал московский корреспондент газеты Christian Science Monitor в Facebook.

По содержанию доклад - "просто компиляция того, что говорилось неделями и даже месяцами, - поясняет репортер. "Нет практически ничего нового, более подробного или хотя бы выдаваемого за факт (дескать, у ФБР и ЦРУ уверенность "высокая", а у АНБ - "умеренная")", - отмечает он.

Россия много раз на самом высоком уровне категорически опровергала причастность к кибератакам. Избранный президент США Дональд Трамп также весьма скептически относится к таким инсинуациям и считает их политически мотивированными.