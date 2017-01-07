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СМИ: Украина наняла новую лоббистскую фирму в Вашингтоне

Международная панорама
7 января, 23:25 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Контракт, подписанный 23 декабря и рассчитанный на год, оценивается в $600 тысяч
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ВАШИНГТОН, 7 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Украинские власти наняли вашингтонскую лоббистскую компанию BGR Group для продвижения своих интересов при республиканской администрации Дональда Трампа. Как сообщила со ссылкой на регистрационные документы, поданные в минюст США, газета The Hill, контракт был подписан 23 декабря. Срок его действия пока рассчитан на один год, стоимость оценивается в $600 тысяч.

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Согласно публикации, BGR Group будет единственной профильной фирмой, имеющей постоянный контракт с властями в Киеве. В задачи ее будет входить "разработка и реализация всеобъемлющей стратегии... в поддержку укрепления американо-украинских отношений и увеличения инвестиций бизнеса США на Украине". Лоббисты обязуются также "открывать новые и поддерживать существующие линии коммуникаций" между украинскими властями и американскими чиновниками, а также журналистами и неправительственными организациями в США.

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20 января в Вашингтоне приступит к работе республиканская администрация Дональда Трампа. По сути это означает установление в США на ближайшую пару лет однопартийного правления, поскольку республиканцы контролируют и обе палаты Конгресса США. BGR Group официально считается двухпартийной, но основали и контролируют ее республиканцы - бывший губернатор штата Миссисипи Хейли Барбур и известные политтехнологи Эд Роджерс и Лэнни Гриффит. The Hill выделяет также среди ее специалистов Лестера Мансона, который до недавнего прошлого возглавлял аппарат сотрудников сенатского комитета по иностранным делам.

Согласно публикации, прежде на Украину работала в Вашингтоне консультационная компания APCO Worldwide, но контракт с ней был расторгнут после смены правительства в Киеве весной прошлого года.

Украинское посольство, по словам вашингтонской газеты, не откликнулось на ее просьбу о комментариях.

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