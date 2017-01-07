В Мексике возобновились акции протеста против повышения цен на бензин

МЕХИКО, 7 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Тысячи жителей мексиканской столицы приняли участие в акциях протеста против роста цен на бензин и дизельное топливо. Участники двух самых крупных манифестаций, совершив марш по центральным улицам, встретились на площади Сокало в центре мегаполиса.

Граждане призвали власти отменить повышение стоимости горючего, а также потребовали от президента страны Энрике Пенья Ньето уйти в отставку.

Манифестации в Мехико прошли при повышенных мерах безопасности, сведений о столкновениях с правоохранительными органами не поступало. Аналогичные шествия состоялись и в ряде других регионов страны, в том числе в штатах Мичоакан и Чьяпас.

В последние дни протесты против значительного - в пределах 20% - повышения цен на горючее в Мексике во многих случаях перерастали в беспорядки и грабежи магазинов. Известно, что в ходе акций гражданского неповиновения погибли несколько человек. По данным Министерства внутренних дел, более 1,5 тыс. человек были задержаны за совершение различных противоправных действий во время протестов.