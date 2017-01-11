Шеф Пентагона заявил, что РФ и США сотрудничают по проблемам КНДР и Ирана

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ВАШИНГТОН, 11 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Министр обороны США Эштон Картер во вторник на пресс-конференции в Пентагоне признал, что Москва и Вашингтон, несмотря на разногласия по Украине и Сирии, сотрудничают в других сферах.
"У нас серьезные разногласия с Россией", - сказал он, отметив, что это "вопрос стратегической оценки". Картер вновь выразил обеспокоенность политикой Москвы в отношении Украины, а действия РФ в Сирии назвал "контрпродуктивными". "В то же время мы конструктивно работаем с Россией по Северной Корее и Ирану", - добавил он.
Отвечая на вопросы журналистов, глава минобороны отказался классифицировать как "акт войны" кибератаки, якобы совершенные российской стороной в период прошедших в США выборов. "Это агрессивные действия", - утверждал он. Между тем Москва не раз на самом высоком уровне отвергала инсинуации относительно приписываемых ей попыток вмешательства в политические процессы в США.
Эштон Картер отметил, что США продолжат принимать меры в ответ на приписываемые Вашингтоном Москве хакерские атаки.
"Некоторые ответные шаги были сделаны. Вам следует полагать, что это начало, а не конец", - сказал он. При этом глава Пентагона заметил, что реакция США не обязательно будет включать в себя ответную кибератаку.