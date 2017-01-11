Отец убитого в США представителя демпартии считает, что сын не сотрудничал с WikiLeaks

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Убитый в Вашингтоне при подозрительных обстоятельствах бывший сотрудник аппарата Национального комитета Демократической партии (НКДП) Сетх Рич не был источником компрометирующих эту партию публикаций организации WikiLeaks. На этом настаивал в распространенном во вторник интервью телеканалу Fox News отец Рича - Джоел.

Не стал бы выносить сор

"Все, кто знал Сетха, прекрасно понимают, что он таким путем проблемы не решал. Он бы не решился искать выход вне системы (НКДП)", - подчеркнул он. По мнению отца, его сын "превыше всего стремился добиться преобразований в мире".

Джоэл Рич при этом не разделяет подозрений, что его сын стал жертвой заговора с политической подоплекой. "Причина его смерти (10 июля), вероятно, заключается в том, что он оказался в ненужном месте в неудачный момент. Имеется масса различных сценариев, но они таковыми и останутся, пока не найдут новых доказательств", - добавил он.

$145 тысяч вознаграждения

Как пояснил Fox News, отчасти подозрения на этот счет продолжают высказываться ввиду того, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж предложил вознаграждение в $20 тысяч за помощь в поимке убийц Сетха Рича. К этой сумме следует добавить $100 тысяч, обещанных за то же самое влиятельным членом лобби Республиканской партии Джеком Беркманом, и $25 тысяч, объявленных полицией столицы США.

Смертельный риск

WikiLeaks принципиально тщательно скрывает источники своих сенсационных публикаций, однако Ассанж еще летом в интервью голландскому телевидению допустил, что Рич все же мог быть источником информации для его организации. "Правдоискатели прилагают большие усилия для передачи нам материалов и зачастую идут на очень существенный риск, - сказал Ассанж. - Как, к примеру, 27-летний парень, работавший в НКДП и убитый выстрелом в спину всего несколько недель назад по неизвестным причинам на улице в Вашингтоне".

Рич был убит 10 июля. На реплику о том, что "это же, кажется, было ограбление", Ассанж ответил: "Нет. Выводов нет. А я просто хочу сказать, что наши источники идут на риск".

Загадочные обстоятельства

Как установила полиция Вашингтона, Рич задержался в баре до часа ночи и во время возвращения пешком домой поочередно звонил отцу, брату и подруге. Последняя показала, что во время разговора слышала голоса посторонних, но Сетх уверил ее, что все в порядке и он почти дошел до дома. Через две минуты он был убит из огнестрельного оружия, причем никто не позарился на его бумажник, смартфон, ключи, наручные часы и золотую цепочку на шее. Рич скончался в тот же день в больнице.

Камера наружного наблюдения у магазина запечатлела двух неизвестных лиц, следовавших по пятам за Сетхом. Как узнал Fox News, камера была расположена так, что сняла лишь ноги предполагаемых убийц и их жертву, свалившуюся наземь после двух выстрелов в спину. Полиция при этом продолжает считать главной версией убийство в ходе ограбления.

В июле на сайте WikiLeaks была выложена переписка членов НКДП США, из которой следовало, что его сотрудники активно искали способы поддержать в рамках президентской избирательной кампании в США Хиллари Клинтон и дискредитировать при этом Берни Сандерса, ее основного конкурента из числа однопартийцев. Разразившийся скандал стоил должности не только председателю НКДП Дебби Вассерман-Шульц, но и ряду других ответственных сотрудников комитета.

Министерство национальной безопасности и аппарат директора Национальной разведки США Джеймса Клэппера выступили с утверждением, что за кибератаками на политические организации страны стояла Россия. В Кремле причастность Москвы к ним неоднократно опровергали.