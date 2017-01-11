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Керри считает, что США надо найти "более сильные" пути воздействия на КНДР

Международная панорама
11 января, 3:18 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Госсекретарь заявил, что разработка Пхеньяном ядерной и ракетной программ - "одна из наиболее серьезных, если не самая серьезная" внешнеполитическая проблема для Соединенных Штатов
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© AP Photo/Ahn Young-joon, архив

ВАШИНГТОН, 11 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Соединенным Штатам, возможно, придется переходить к использованию "более сильных" методов воздействия на КНДР. С таким предупреждением выступил во вторник в Академии американских ВМС в Аннаполисе (штат Мэриленд) под Вашингтоном госсекретарь США Джон Керри.

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Как признал уходящий глава американского внешнеполитического ведомства, его совет следующей администрации США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом заключается в том, что проблему разработки Пхеньяном ядерной и ракетной программ необходимо держать "наверху короткого списка основных приоритетов". На текущем этапе "это одна из наиболее серьезных, если не самая серьезная" внешнеполитическая проблема для США, уверен Керри. При этом он повторил, что США "не примут" КНДР "в качестве ядерной державы". "Мы ясно дадим понять заступающей администрации, что имеются дипломатические пути усиления давления" на Пхеньян, подчеркнул нынешний шеф американской дипломатии.

Он охарактеризовал лидера КНДР Ким Чен Ына как "безрассудного диктатора". Если правительство Ким Чен Ына будет продолжать заниматься созданием межконтинентальных баллистических ракет и миниатюризацией ядерных боезарядов, то "нам тогда, возможно, придется найти более сильные пути воздействия" на Пхеньян, чтобы заставить его принять иные решения, отметил Керри.

Он заверил, что Вашингтон по-прежнему надеется на возобновление шестисторонних переговоров, нацеленных на денуклеаризацию Корейского полуострова. При этом Керри утверждал, что США сигнализировали КНДР о готовности "вести переговоры по оказанию экономического содействия", "нормализации отношений", отмене санкций, подписанию мирного договора.

Как в связи с этим заявил госсекретарь США, "Китай критически важен для урегулирования северокорейской проблемы", хотя бы потому, что Пекин поставляет "100% топлива", импортируемого КНДР. Поэтому США добиваются от КНР усиления нажима на Северную Корею, и действующая вашингтонская администрация, срок властных полномочий которой истекает 20 января, рекомендует Трампу и его окружению "очень, очень тесно работать" с Пекином на этом направлении, добавил Керри.

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Персоны
Керри, Джон
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Ядерные испытания в КНДР
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