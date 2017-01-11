Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.01:
$ 59.95
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США начали размещение истребителей F-35B на территории Японии

Международная панорама
11 января, 3:41 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
База Ивакуни станет первой зарубежной базой США, которая примет F-35
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 11 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американские многоцелевые истребители пятого поколения F-35B покинули Аризону и направились в Японию для последующего размещения на базе авиации морской пехоты США Ивакуни. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на официальном сайте Корпуса морской пехоты США (КМП), к которому приписаны эти самолеты.

Смотрите также
Глава Lockheed Martin лично пообещала Трампу снизить цену на истребители F-35

В нем уточняется, что истребители покинули свой аэродром на территории США еще 9 января. В КМП отмечают, что их отправка в Японию "станет важным этапом для программы F-35B". Более того, Ивакуни станет первой расположенной за рубежом военной базой США, которая примет F-35, лишь недавно признанные готовыми для использования в бою.

В декабре 2015 года года эта эскадрилья приняла участие в учениях Steel Knight, успешно выполнив поставленные перед ней задачи. "Проведенные последние проверки показали, что самолеты могут действовать в экстремальных условиях, находясь близко к морю, с различными вариантами боевой загрузки, применяя последнее программное обеспечение", - отметили в КМП.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
США Япония
В других СМИ
Реклама
Фото
10
AP: жертвами двух взрывов в Кабуле стали около 40 человек
13
Теракт в Иерусалиме: грузовик врезался в группу молодых людей
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
Интересное
Поймать хай, чтобы шорты надеть: как работает биржа
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Задержка рейса не повод отчаиваться: инструкция для тех, кто застрял в аэропорту
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: СК арестовал 15 объектов имущества и средства Улюкаева на 564 млн рублей
2
Кабмин считает разумным возобновление экономических связей РФ и США
3
В Москве неизвестные похитили из офиса "Булгарбанка" около 20 млн руб.
4
Шипулин стартует на втором этапе эстафеты на КМ по биатлону в Рупольдинге
5
WP: Тиллерсон намерен призвать к открытому и откровенному диалогу с РФ
6
Обама: Россия и Китай вряд ли сравнятся по влиянию с США
7
Захарова назвала внешнюю политику США бессмысленной и вредоносной
Темы дня
Реклама