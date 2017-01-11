США начали размещение истребителей F-35B на территории Японии

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ВАШИНГТОН, 11 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американские многоцелевые истребители пятого поколения F-35B покинули Аризону и направились в Японию для последующего размещения на базе авиации морской пехоты США Ивакуни. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на официальном сайте Корпуса морской пехоты США (КМП), к которому приписаны эти самолеты.
В нем уточняется, что истребители покинули свой аэродром на территории США еще 9 января. В КМП отмечают, что их отправка в Японию "станет важным этапом для программы F-35B". Более того, Ивакуни станет первой расположенной за рубежом военной базой США, которая примет F-35, лишь недавно признанные готовыми для использования в бою.
В декабре 2015 года года эта эскадрилья приняла участие в учениях Steel Knight, успешно выполнив поставленные перед ней задачи. "Проведенные последние проверки показали, что самолеты могут действовать в экстремальных условиях, находясь близко к морю, с различными вариантами боевой загрузки, применяя последнее программное обеспечение", - отметили в КМП.