Советник Трампа: США потеряли слишком много времени на диктат своей воли

ВАШИНГТОН, 11 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Избранный американский президент Дональд Трамп и его окружение считают, что США потеряли слишком много времени, пытаясь навязывать свою волю и систему либеральных ценностей другим странам. При новом главе Вашингтон будет в большей степени готовы учитывать интересы и традиции других государств. Об этом заявила заместитель помощника Трампа по национальной безопасности Кэтлин Макфарленд, выступая на конференции в Институте мира в американской столице.

"Может быть, мы затратили слишком много времени, пытаясь диктовать им, что они должны думать", - сказала о других государствах советник следующего американского лидера. При этом Макфарленд пообещала, что следующее правительство США "может начать видеть вещи их глазами", то есть в большей степени учитывать интересы зарубежных партнеров.

Она также подвергла критике внешнюю политику уходящей администрации США во главе с демократом Бараком Обамой. "Американская внешняя политика в последние 15 лет не была счастливой историей", - убеждена помощница 45-го президента США.

В то же время, она подчеркнула, что администрация Трампа не собирается ломать каркас американской внешней политики, а скорее займется его "тонкой настройкой".

Без отказа от традиционных альянсов

"Никто не говорит о том, чтобы отказаться от тех вещей, которые были частью американского послевоенного периода. Но, может, следует перенастроить их, как говорит генерал (Майкл) Флинн. Или посмотреть, какие есть пути их укрепления", - сказала Макфарленд.

"Поэтому тремя краеугольными принципами, если вы рассуждаете о внешней политики Трампа, будут те, которые уже прошли проверку временем", - отметила Макфарленд.

"Речь идет о ценностях Америки. О глобальном лидерстве Америки. Оно будет сохраняться, (но) у него может быть иная форма, больше вариантов и возможностей. И, наконец, об альянсных структурах, которые сохраняли мир с конца Второй мировой войны", - пояснила заместитель помощника Трампа по национальной безопасности.

"Слабые государства"

Комментируя ситуацию в Сирии, она назвала ее "одним из самых крупных вызовов" будущему правительству США. Кроме того, Макфарленд выразила мнение, что "несостоятельные государства, слабые государства, которые исторически никогда не представляли угрозы великим державам теперь могут представлять самую большую угрозу глобальному миру и своим соседям".

Хакерские атаки

Кроме того, Макфарленд категорически отвергла возможность того, что предполагаемые хакерские атаки на американские политические институты в ходе последних выборов в США, ответственность за которые Вашингтон старается возложить на Россию, могли помочь Трампу одержать победу. "Нет доказательств того, что россияне, чего бы они ни делали, каким бы то ни было образом повлияли на исход выборов. Те, кто хотят свалить поражение Хиллари Клинтон или демократов (на Россию), делают ошибку. Думаю, попытки продолжать искать козла отпущения - это ошибка, которую делают демократы", - сказала советник Трампа.

Позиция России

Москва отвергает попытки Вашингтона приписать России ответственность за предполагаемые кибератаки на демократов в США. Президент России Владимир Путин, комментируя ранее эту тему, отмечал, что проигравшая сторона всегда ищет виноватых на стороне. Он также обращал внимание на то, что главное - это "суть информации", которую хакеры предоставили обществу. По мнению Путина, "лучшим доказательством того, что хакеры вскрыли правдивую информацию, является то, что руководитель Национального комитета Демократической партии (НКДП) подала в отставку, это значит, что она признала, что хакеры показали правду".

В июле на сайте WikiLeaks была опубликована переписка членов НКДП США. Из нее следовало, что сотрудники комитета активно искали способы поддержать в рамках президентской избирательной кампании в США демократа Хиллари Клинтон и дискредитировать Берни Сандерса - ее основного соперника из числа однопартийцев. Разразившийся скандал стоил должности не только председателю НКДП Дебби Вассерман-Шульц, но и ряду других ответственных сотрудников комитета.

На выборах, состоявшихся 8 ноября, Клинтон проиграла республиканцу Дональду Трампу, инаугурация которого пройдет 20 января. Трамп неоднократно ставил под сомнение выводы действующей администрации США о причастности России к предполагаемым хакерским атакам. Одновременно целый ряд экспертов на Западе заявляет, что таких кибератак вообще не было, что имела место "утечка" данных из Демпартии, устроенная одним из ее представителей.