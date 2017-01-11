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Обама уверен, что "Исламское государство" будет уничтожено

Международная панорама
11 января, 6:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Президент США пообещал, что никто из тех, кто угрожает Америке, не будет в безопасности
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© AP Photo/Nam Y. Huh

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Барак Обама уверен в том, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в конечном счете будет уничтожена. Об этом хозяин Белого дома заявил во вторник во время выступления в Чикаго (штат Иллинойс).

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"Мы ликвидировали десятки тысяч террористов, в том числе Усаму бен Ладена. Международная коалиция против ИГ, которую мы возглавляем, устраняла ее главарей и отбила у нее около половины территории. ИГ будет уничтожена и никто из тех, кто угрожает Америке, не будет в безопасности", - заверил Обама.

"Благодаря выдающейся храбрости наших мужчин и женщин в погонах и сотрудников разведки, правоохранительных органов и поддерживающих их дипломатов, ни одна террористическая организация в эти последние восемь лет не смогла успешно спланировать и осуществить атаку против нашего отечества, - добавил президент США. - Хотя Бостон, Орландо и Форт-Худ напоминают нам о том, какой опасной может быть радикализация, наши правоохранительные органы более эффективны и бдительны, чем когда-либо". В перечисленных Обамой местах произошли теракты, совершенные лицами, которые, как заявляли власти США, находились под влиянием террористов.

Белый дом назвал выступление Обамы в Чикаго "прощальным обращением". На 20 января запланирована инаугурация нового президента - республиканца Дональда Трампа.

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