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СМИ: администрация Обамы надеялась использовать ИГ для давления на Асада

Международная панорама
11 января, 7:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС
В доказательство приводится аудиозапись, сделанная якобы во время переговоров Джона Керри с сирийской оппозицией
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Башар Асад

Башар Асад

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. США надеялись использовать экспансию террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в Сирии, чтобы надавить на президента этой страны Башара Асада. Об этом сообщила газета Washington Times со ссылкой на аудиозапись, сделанную якобы в сентябре 2016 года во время переговоров госсекретаря США Джона Керри с представителями сирийской оппозиции "на полях" Генассамблеи ООН.

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По данным издания, американские власти надеялись использовать растущее присутствие террористов в Сирии, чтобы давить на Асада и в итоге заставить его уйти с поста президента. "Причиной того, почему Россия пришла туда (в Сирию, - прим. ТАСС), стало усиление ИГ. Группировка угрожала идти на Дамаск и далее. Мы видели, что ИГ усиливается и думали, что это создаст угрозу для Асада", - якобы заявил госсекретарь США.

Ранее, 6 января, Джон Керри в интервью телекомпании NBC признал, что Россия начала военную операцию в Сирии для предотвращения захвата власти в стране боевиками ИГ. Глава американской дипломатии добавил, что такая возможность в то время вызывала беспокойство у Вашингтона.

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Керри, Джон
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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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