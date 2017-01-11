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Южнокорейские эксперты считают, что КНДР в 2016 году получила 10 кг плутония

Международная панорама
11 января, 7:46 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
Этого достаточно для создания десяти ядерных зарядов
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СЕУЛ, 11 января. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. КНДР в 2016 году получила около 10 кг плутония путем переработки отработанного ядерного топлива. Об этом говорится в опубликованной в среду в Республике Корея так называемой Белой книге по вопросам обороны.

"Таким образом, общие запасы Севера составляют 50 кг плутония, чего достаточно для создания десяти ядерных зарядов", - отмечается в документе. Его авторы также указывают на высокую результативность программы КНДР по получению высокообогащенного урана.

В "Белой книге" также указано, что Пхеньян в прошлом году принял на вооружение новые баллистические ракеты SCUD-ER, которые являются модернизированной версией устаревших ракет SCUD.

По мнению авторов доклада, в 2017 году сохраняется высокая вероятность проведения КНДР новых испытаний баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). Кроме того, эксперты ожидают, что Север сосредоточит усилия на повышении боевых характеристик своих субмарин.

КНДР до настоящего момента осуществила пять ядерных испытаний: в 2006, 2009, 2013 годах и два - в 2016 году. Кроме того, Пхеньян в прошлом году провел многочисленные пуски баллистических ракет, в том числе БРПЛ.

В ответ Совет Безопасности ООН ввел в отношении Пхеньяна различные санкции. Ограничительные меры, предусмотренные последней резолюцией (принята 30 ноября 2016 года), касаются лизинга и фрахта судов в КНДР, их страхования, научно-технического сотрудничества (за исключением обменов в области медицины), транзита через территорию Северной Кореи. В документе отмечается, что вводимые меры "не призваны иметь негативные гуманитарные последствия для гражданского населения КНДР".

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