Награжденный медалью Свободы: как США запомнят вице-президента Джо Байдена

В четверг, ровно за неделю до окончания своего второго вице-президентского срока при администрации Барака Обамы, Джо Байден был удостоен высшей награды для гражданских лиц США – Президентской медали Свободы с отличием. Это стало для Байдена неожиданностью, и он не смог сдержать слез. Во время церемонии награждения Обама назвал ветерана государственной службы Джо Байдена своим "братом" и "лучшим вице-президентом" в истории страны. ТАСС расскажет об истории жизни Байдена: о карьерных успехах и достижениях, личной семейной трагедии, повлиявшей на его деятельность, особых отношениях с уходящим президентом и неоднозначных высказываниях в адрес Москвы.

Александр Мосесов