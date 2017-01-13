Награжденный медалью Свободы: как США запомнят вице-президента Джо Байдена

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В четверг, ровно за неделю до окончания своего второго вице-президентского срока при администрации Барака Обамы, Джо Байден был удостоен высшей награды для гражданских лиц США – Президентской медали Свободы с отличием. Это стало для Байдена неожиданностью, и он не смог сдержать слез. Во время церемонии награждения Обама назвал ветерана государственной службы Джо Байдена своим "братом" и "лучшим вице-президентом" в истории страны. ТАСС расскажет об истории жизни Байдена: о карьерных успехах и достижениях, личной семейной трагедии, повлиявшей на его деятельность, особых отношениях с уходящим президентом и неоднозначных высказываниях в адрес Москвы.
Александр Мосесов