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Награжденный медалью Свободы: как США запомнят вице-президента Джо Байдена

Международная панорама
13 января, 20:00 UTC+3
Президент США Барак Обама вручил Джо Байдену высшую для гражданских лиц награду за семь дней до окончания полномочий обоих политиков
Материал из 1 страницы
Джозеф Байден (на переднем плане) и Барак Обама (на заднем плане), 12 января

Джозеф Байден (на переднем плане) и Барак Обама (на заднем плане), 12 января

© AP Photo/Susan Walsh

В четверг, ровно за неделю до окончания своего второго вице-президентского срока при администрации Барака Обамы, Джо Байден был удостоен высшей награды для гражданских лиц США – Президентской медали Свободы с отличием. Это стало для Байдена неожиданностью, и он не смог сдержать слез. Во время церемонии награждения Обама назвал ветерана государственной службы Джо Байдена своим "братом" и "лучшим вице-президентом" в истории страны. ТАСС расскажет об истории жизни Байдена: о карьерных успехах и достижениях, личной семейной трагедии, повлиявшей на его деятельность, особых отношениях с уходящим президентом и неоднозначных высказываниях в адрес Москвы.

Александр Мосесов

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Персоны
Обама, Барак Байден, Джозеф (Джо)
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