СМИ: сирийские войска освободили водный источник под Дамаском

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БЕЙРУТ, 13 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийские войска выбили террористов из городка Айн-эль-Фиджи, расположенного рядом с одноименным источником, где находится крупнейший резервуар питьевой воды под Дамаском. Об этом сообщила телестанция "Аль-Маядин".
По ее информации, остатки банд экстремистской группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) бежали в соседний район Айн-эль-Ходр.
Операция правительственных сил позволила направить к освобожденному роднику ремонтные бригады, которые восстановят работу водонапорной станции.
Айн-эль-Фиджи расположен в долине Вади-Барада в 15 км от Дамаска. Пропускная мощность водного канала, идущего от него в столицу, составляет 30 кубометров воды в секунду.
С 24 декабря прошлого года после диверсии террористов обеспечение населения Дамаска питьевой водой было резко ограничено. Официальные СМИ возложили ответственность за взрыв на "Джебхат ан-Нусру".