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Мэй: автор досье на Трампа давно не работает на британское правительство

Международная панорама
13 января, 19:41 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
Политик подчеркнула, что "человек, который подготовил это досье, в течение многих лет не работал на правительство Великобритании"
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ЛОНДОН, 13 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Автор так называемого секретного досье о предполагаемом сборе Москвой компрометирующих сведений на избранного президента США Дональда Трампа в течение длительного времени не работал на британское правительство. Об этом сообщила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

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"Совершенно очевидно, что человек, который подготовил это досье, в течение многих лет не работал на правительство Великобритании", - говорится в распространенном заявлении политика.

Как ранее сообщила WSJ, сбором компрометирующих сведений на Трампа занималась лондонская Orbis Business Intelligence, укомплектованная главным образом бывшими сотрудниками британских спецслужб. По данным издания, компанию возглавляют экс-агенты спецслужб королевства Кристофер Стил и Кристофер Борроуз.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что у России есть компромат на американских политиков: "Нет, у Кремля нет компромата на Трампа, информация (об обратном) не соответствует действительности и является не чем иным, как абсолютным вымыслом". Он опроверг также наличие у руководства РФ порочащих сведений о Хиллари Клинтон: "Это абсолютная утка, абсолютная фабрикация, это полная чушь, Кремль не занимается сбором компромата".

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Победа Трампа на выборах в США
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