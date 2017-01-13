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Флинн и посол РФ обсудили возможность телефонного разговора Путина с Трампом 20 января

Международная панорама
13 января, 20:29 дата обновления: 13 января, 21:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
В пресс-службе посольства РФ в Вашингтоне ТАСС заявили, что не комментируют "множественные контакты, которые посольство в ежедневном режиме поддерживает с местными собеседниками"
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НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Майкл Флинн, назначенный избранным президентом США помощником по национальной безопасности, в конце декабря обсудил с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком вопросы организации телефонного разговора между Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в день инаугурации 20 января. Об этом сообщил  на регулярном брифинге Шон Спайсер, выдвинутый на пост пресс-секретаря Белого дома.

Он отметил, что на Рождество генерал Флинн направил послу РФ поздравление с праздником, в котором также отмечалось (свое) желание поддерживать контакты и взаимодействовать с Россией. Российский дипломат направил ответные поздравления с Рождеством, а затем, 28 декабря, между ними состоялся телефонный разговор. Он касался "организации технических условий для телефонного разговора президента России и избранного президента США после того, как он принесет присягу", отметил Флинн.

В пресс-службе посольства РФ в Вашингтоне ТАСС заявили, что не комментируют "множественные контакты, которые посольство в ежедневном режиме поддерживает с местными собеседниками".

Тема поднималась и на с брифинге в Белом доме. Пресс-секретаря действующего президента США Джоша Эрнеста спрашивали, обеспокоена ли администрация Барака Обамы контактами генерала Флинна с российским послом. "Зависит от того, что там говорилось", - ответил Эрнест, подчеркнув, что сам он "не имеет никакого понятия" о содержании данных разговоров. 

Представитель Госдепа Марк Тонер также не стал комментировать сообщения о контактах между посольством РФ и членами переходной команды Трампа. 

"Я видел сообщения на этот счет, - сказал он, отвечая на вопрос, являются ли такие контакты поводом для озабоченности. - Они пока не получили подтверждения или развития, но это часть деятельности переходной команды. Избранный президент самостоятельно контактировал со многими лидерами разных стран, так что я бы не стал выступать со спекуляциями на этот счет".

"Если члены переходной команды захотят осуществлять такие контакты через Госдепартамент, то мы к этому готовы, - добавил Тонер. - Но сейчас у нас нет никаких комментариев".

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