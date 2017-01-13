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Пентагон: РФ и США добросовестно выполняют соглашение о безопасности полетов в САР

Международная панорама
13 января, 20:53 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Помощник министра обороны США по делам международной безопасности Элисса Слоткин отметила, что соглашение помогает обеспечивать безопасность американских пилотов
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ВАШИНГТОН, 13 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. И Россия, и США добросовестно выполняют двусторонний меморандум о безопасности полетов в ходе военных операций в Сирии. Такую оценку соблюдению сторонами данного соглашения дала на брифинге для журналистов помощник министра обороны США по делам международной безопасности Элисса Слоткин.

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Она напомнила, что с американской стороны координировала работу, направленную на подготовку означенного документа. В Вашингтоне понимают, "насколько важным является этот меморандум о взаимопонимании, и обе наши (страны) добросовестно его выполняют, и он помогает обеспечивать безопасность наших пилотов", подчеркнула ответственный сотрудник Пентагона. При этом она заявила, что Россия и США "также усвоили (уроки), вынесенные из моментов напряженности", случавшихся при выполнении полетов в воздушном пространстве Сирии.

Слоткин подтвердила, что, как она уже говорила ранее, выступает за расширение меморандума в случае необходимости. "Мы постоянно совершенствуем этот документ с момента начала (его выполнения). Я - полностью за расширение (меморандума) по мере необходимости, чтобы все эти парни (военные летчики России и США) были в безопасности. Абсолютно", - отметила помощник главы американского Минобороны.

Тем не менее, она не пояснила, выражает ли только собственную позицию или мнение всей уходящей администрации США и заступающей 20 января новой команды во главе с президентом Дональдом Трампом. Сегодняшний рабочий день в военном ведомстве США был для Слоткин, как она уточнила, последним. Слоткин сообщила, что нынешнее руководство Пентагона уже предоставило переходной команде Трампа свои рекомендации относительно в том числе продолжения антитеррористических операций в Сирии и Ираке.

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