На Украине 17 января начнутся сборы резервистов

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Около тысячи человек личного состава оперативного резерва примут участие в сборах резервистов на Украине. Об этом Генштаб сообщил в Facebook.

"В соответствии с планом боевой подготовки начиная с 17 января 2017 года на базе одной из механизированных бригад оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВС Украины начнутся сборы с личным составом оперативного резерва первой очереди", - проинформировали в Генштабе. Продолжительность сборов составит 30 суток.

Денежные выплаты для резервистов составят около 8 тыс. гривен (около $290).

В 2017 году Вооруженные силы Украины (ВСУ), согласно сообщению Генштаба, планируют нарастить число резервистов и увеличить продолжительность сборов.

К концу 2016 года руководство Украины заявило о переходе армии на контрактную основу и, по крайне мере, временном отказе от мобилизации, при этом срочная служба осталась. 7 января 2017 года на Украине вступил в силу закон об усовершенствовании порядка прохождения военной службы. Документом вводится в особый период служба по призыву лиц офицерского состава сроком на 18 месяцев. До этого в Минобороны уже заявляли, что в ВСУ будут призывать граждан в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, получили офицерские звания и не проходили военную службу.