Минск пока не ожидает ответных шагов ЕС на пятидневный безвизовый режим

МИНСК, 15 января. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Белоруссия пока не ожидает от Евросоюза ответных шагов на решение ввести безвизовый въезд на срок не более пяти суток для граждан 80 государств, в том числе стран-членов сообщества. Об этом заявил в эфире местного телевидения начальник главного консульского управления белорусского МИД Игорь Фисенко, комментируя соответствующий указ президента республики.

"К сожалению, у них нет такой практики, страны-члены ограничены в принятии подобных решений, все необходимо согласовывать с Брюсселем, какой-либо схемы для принятия таких решений отдельными странами не существует, - сказал дипломат. - Поэтому надеяться на то, что Польша, Литва или Латвия могут сделать что-то подобное в обозримом будущем, невозможно".

По его словам, главным критерием выбора властями в Минске государств для безвизового въезда стала "значимость партнера для Белоруссии (деловых, хозяйственных, гуманитарных, туристических связей), кроме того, учитывалось благополучие страны в миграционном отношении, а также учитывался фактор взаимности".

Фисенко также отметил, что пока прибывать в Белоруссию без виз можно будет только через национальный аэропорт, так как он наиболее хорошо подготовлен для приема дополнительного притока людей. "Нужно, чтобы и на земле было все готово для приема дополнительных гостей", - сказал он, напомнив, что пока пункты пропуска на границе с Литвой, к примеру, с трудом справляются с потоком приезжих. По словам дипломата, ожидается, что в связи с нововведением число туристов увеличится на 20%.

Готовность аэропорта

Национальный аэропорт "Минск" имеет возможность принять дополнительный поток пассажиров после введения безвизового въезда, сообщил Корнев.

"Национальный аэропорт после реконструкции имеет достаточно площадей и персонала, чтобы обслужить дополнительное количество пассажиров", - сказал он. По словам Корнева, по итогам 2016 года аэропорт обслужил более 3 млн человек, проектная же мощность воздушной гавани после реконструкции составляет 5,8 млн.

"Зал прилета международных рейсов был открыт перед чемпионатом мира по хоккею в 2014 году. Мы тогда уже встречали хоккейные команды через обновленный зал", - сказал замдиректора. Он отметил, что планируемое введение в эксплуатацию второй взлетной полосы позволит принимать "все виды воздушных судов, которые существуют, без каких-либо ограничений; будет также установлено современное навигационное оборудование, что позволит принимать самолеты при любой погоде".

Президент Александр Лукашенко подписал 9 января указ, которым устанавливается безвизовый порядок въезда в Белоруссию на срок не более пяти суток для граждан 80 государств при пересечении границы в аэропорту Минска. Этот режим начнет действовать с 12 февраля.