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В столице Буркина-Фасо прошел марш памяти жертв теракта в январе 2016 года

Международная панорама
15 января, 23:56 UTC+3 РАБАТ /Корр. ТАСС, Первин Мамед-заде
Группа вооруженных боевиков атаковала 15 января 2016 года престижный отель Splendid и популярное кафе Cappuccinno в Уагадугу
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РАБАТ, 15 января. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Марш памяти жертв теракта, который в январе 2016 года унес жизни 30 человек, состоялся в столице Буркина-Фасо Уагадугу.

В шествии, по данным наблюдателей, приняли участие 1,5 тыс. человек, в том числе премьер-министр Буркина-Фасо - Поль Каба Тиеба, а также зарубежные дипломаты, представители общественности. Они молча прошли по центральным улицам города, власти которого сегодня открыли стелу, призванную увековечить память погибших в результате нападения боевиков.

"Народ Буркина-Фасо, члены семей и близкие жертв, друзья нашей страны никогда не забудут тех, чья жизнь оборвалась при столь трагических обстоятельствах", - заявил президент Рок Марк Кристиан Каборе, выступая перед участниками поминальной акции. Глава государства также призвал своих соотечественников "поддержать силы обороны и безопасности Буркина-Фасо, чтобы победить врагов демократии и развития".

Группа вооруженных боевиков атаковала 15 января 2016 года престижный отель Splendid  и популярное кафе Cappuccinno в Уагадугу. В результате теракта погибли по меньшей мере 30 человек, еще свыше 70 человек получили ранения. Около половины жертв были иностранцами.

Ответственность за вылазку взяла на себя действующая в регионе Сахеля и Сахары террористическая организация "Аль- Каида в странах исламского Магриба".

Об "Аль-Каиде в странах исламского Магриба"

 "Аль-Каида в странах исламского Магриба"  (АКИМ) также известна как  "Салафитская группа проповеди и сражения". Эта исламская вооруженная группировка базируется в Алжире и совершает нападения в сопредельных страна, в особенности в Чаде и Нигере. Кроме того, группировка является одной из основных действующих сил в конфликте в Магрибе. 

АКИМ была основана в 1997 году бывшим командиром "Вооружённой исламской группы", основного движения радикальных исламистов Алжира. Группировку также обвиняют в связях с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), однако прямых доказательств сотрудничества пока не найдено.

Верховный суд РФ признал организацию террористической и запретил её деятельность на территории Российской Федерации.

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